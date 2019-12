FOTOS Una àvia de 93 anys i el seu net triomfen a la xarxa amb les seves divertides disfresses

Kana i Smith aprofiten les dates assenyalades, com Acció de Gràcies, per fer divertides sessions fotogràfiques Foto: Europa Press

A banda de disfressar-se, Kana i Smith van a convencions, fan bromes, graven documentals... Foto: Europa Press

Una abuela de 93 años y su nieto, de 27, comparten humor para disfrazarse juntos y triunfan en redes sociales



El vínculo que Pauline Kana, alias 'Granny', de 93 años, tiene con su nieto Ross Smith, de 27 años, es tal que disfrutan de un tiempo de calidad como dúo cómico combinando disfraces y compartiendo sus fotografías en distintas redes sociales, donde triunfan. Todo comenzó hace seis años, cuando Ross todavía estaba en la universidad. Durante ese tiempo, al joven le gustaba filmar vídeos par Vine y un día decidió presentar a su abuela en uno de ellos. La conexión entre ambos deslumbró a



Pauline Kana (93) i Ross Smith (27) són una àvia i un net nord-americans que comparteixen una divertida i original afició: disfressar-se i difondre les fotografies a les xarxes socials.La història va començar fa sis anys, quan en Ross estudiava a la universitat i es dedicava a filmar vídeos per l'aplicació Vine. Un dia va decidir presentar la seva àvia a un d'ells, i la connexió existent entre els dos va enlluernar el públic. Des d'aleshores, s'han convertit en un duo còmic, i comparteixen les seves divertides sessions de fotografies junts a les xarxes socials, on estan triomfant.Fins ara s'han animat amb diverses temàtiques, com per exemple de la pel·lícula Up o Los Vengadores, i aprofiten les dates assenyalades com el Nadal o Acció de Gràcies per dedicar-hi una sessió de disfresses.El peculiar duo compta amb 890.000 subscriptors a Youtube, 2,7 milions a Instagram i 9 milions de seguidors a Facebook.A banda de les disfresses, àvia i net també comparteixen bromes, van a convencions, graven "mini-documentals" sobre les "primeres vegades" d'una àvia de 93 anys... Granny, com anomena Ross a Pauline, també té una secció pròpia on comparteix la seva experiència de vida.

