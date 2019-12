Terrassa instal·la la primera pista de gel 100% accessible de tot l'Estat

Terrassa compta des d'aquesta setmana amb la primera pista de gel accessible de l'Estat. L'Ajuntament ha incorporat a aquesta instal·lació, que romandrà oberta durant les festes de Nadal a la plaça Nova, un conjunt de dispositius per fer possible que persones amb capacitats diverses puguin gaudir-ne. A partir d'avui, 13 de desembre, podran patinar a la pista persones en cadira de rodes, amb mobilitat reduïda o sense capacitat per mantenir l'equilibri.La pista incorpora des de la seva entrada en servei, la setmana passada, diferents dispositius que permeten que persones amb discapacitats intel·lectuals o físiques lleus puguin patinar, especialment infants i joves. Aquests dispositius són el dofí -una estructura que permet que una persona de poc pes, generalment un infant, pugui anar assegut, arrossegat per una persona adulta-, el dònut -similar al dofí, però la persona hi va estirada, indicat per a persones que no poden romandre assegudes i el pingüí, dispositiu permet patinar dempeus a les persones amb una lleu mobilitat reduïda o sense equilibri. Està pensat també per a persones de talla baixa, generalment infants.A més, aquest divendres s'ha incorporat un dispositiu adaptat per a cadires de rodes. Es tracta del Lugiglace, que l'Ajuntament ha adquirit a França, atès que no existeix a l'Estat.Es tracta d'una plataforma que llisca com un trineu, adaptable a cadires de rodes dediferents mides.Amb tots aquests dispositius, la pista esdevé accessible a la pràctica totalitat de la població. És el primer cop a tot l'Estat que una pista de gel assoleix aquests nivells d'accessibilitat. La mesura s'emmarca en el compromís del Govern municipal, recollit pel Programa de Govern 2019-2023, d'avançar cap a l'accessibilitat universal i fer de Terrassa una ciutat de tothom i per a tothom.La pista de gel de la plaça Nova és una iniciativa del Gremi d'Hostaleria de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, i romandrà oberta fins el 7 de gener. Es tracta d'una instal·lació descoberta de 420 m2 on poden patinar simultàniament fins a 80 persones. La pista està alimentada amb electricitat procedent d'energies renovables, i l'aigua utilitzada per formar el gel es reciclarà en el seu moment, minimitzant així el seu impacte ecològic.A banda de les mesures d'accessibilitat a la pista de gel, l'Ajuntament de Terrassa vol afavorir al màxim l'accessibilitat en totes les activitats organitzades al voltant de les festes de Nadal. Per aquest motiu, el Consistori ha demanat a totes les entitats que organitzen activitats que incorporin criteris de cua inclusiva, és a dir, que en aquelles activitats on es formin cues donin prioritat a les persones que, per raó de la seva discapacitat, tinguin problemes per romandre a la cua. D'aquesta manera es vol evitar que algunes persones quedin excloses de les activitats pel fet de no poder fer cua.

