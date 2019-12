VÍDEO Missatge de Cuixart des de Lledoners: «No estiguem tristos»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va dirigir unes paraules a les persones presents a la 69a Nit de Santa Llúcia , que es va celebrar aquest divendres a Santa Coloma de Gramenet. Ho va fer a través d'un missatge gravat des de Lledoners, que va ser acompanyat amb un vídeo impactant projectat a la pantalla.Cuixart va reivindicar la llengua i l'escola catalana com a eina de "cohesió social", així com municipis com el de Santa Coloma de Gramenet, considerant que és "avantguarda de l'obrerisme i el moviment veïnal, i emblema de la lluita feminista, pels drets civils i del model d'escola catalana com un dels principals elements de cohesió social".El president de l'entitat cultural va citar Muriel Casals i va recordar que ja porta gairebé 800 nits de "captiveri" i que la d'aquest divendres va ser ja la tercera festa de les lletres catalanes que viu des de la presó: "Però no estiguem tristos, tot el contrari. Cap mur podrà separar-nos".L'acte celebrat ahir a la nit a Santa Coloma de Gramenet va comptar també amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, entre d'altres representants polítics, socials i del món de la cultura.

