El «pequeño Nicolás» se'n riu del «look» dels joves del PP que acompanyen Álvarez de Toledo

Mi paso por el Pp hizo mucho daño. Lo reconozco. Soy el principal culpable. Perdónales señor, porque no saben lo que hacen. https://t.co/1kEQ6MabjC — Francisco Nicolás (@FranNicolas_G) December 12, 2019

Cayetana Álvarez de Toledo ha visitat aquesta setmana la universitat madrilenya Carlos III. I ho ha fet acompanyada d'un grup de joves. Les imatges del passeig que qui serà la mà dreta de Pablo Casado al Congrés dels Diputats aquesta nova legislatura s'ha fet molt viral aquests darrers dies. Principalment, pel look dels seus acompanyants.El vídeo ha estat objecte de tota mena de bromes a la xarxa. Hi ha ficat cullerada, fins i tot, el Pequeño Nicolás. En una piulada que acumula desenes de milers d'interaccions, el jove jutjat per calumniar el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) fa broma: "El meu pas pel PP va fer molt malt. Ho reconec. Sóc el principal culpable. Perdona'ls senyor, perquè no saben el que fan".

