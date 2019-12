Un jugador del Barça, enxampat fent snowboard mentre està de baixa per lesió

Arthur Melo ha estat enxampat practicant snowboard. Segons ha informat TV3 en exclusiva , el migcampista del Barça s'ha escampat un parell de vegades en les últimes setmanes a Andorra per practicar un esport que, per l'elevat risc que suposa, està prohibit per als futbolistes professionals.A banda d'això, el més greu és que el brasiler està actualment de baixa per lesió. Pateix, segons els informes mèdics del club blaugrana, una pubàlgia que arrossega des de fa temps. Aquest dissabte, contra la Reial Societat, Arthur tampoc estarà sobre la gespa. Serà el tercer partit consecutiu que es perd.

