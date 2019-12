10 coses que potser no sabies dels Palatchi i Pronovias

Els Palatchi han passat de ser uns empresaris importants de la moda nupcial a convertir-se en protagonistes de la revista del cor. La família que, a inicis del segle XX, va arribar a Barcelona procedent d'un bressol sefardita d'Istanbul, va construir un gran imperi de negoci que després va vendre a un fons de capital. Des d'aleshores, fa dos anys, que no han deixat de ser notícia.Què va fer Alberto Palatchi abans de les eleccions al Parlament del 2015? Per què es va enfrontar amb la seva exdona? Quina política unionista ha lluït vestit de núvia de Pronovias?, 10 coses que potser no sabies d' Alberto Palatchi: de Pronovias a la premsa del cor

