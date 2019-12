Òmnium reivindica la immersió i l'escola catalana com a eina de «cohesió social»

Òmnium Cultural reivindica el model d'escola catalana i la immersió lingüística com a eina de "cohesió social". Així ho ha manifestat el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, des de la 69a Nit de Santa Llúcia, la gran festa de les Lletres Catalanes, celebrada a Santa Coloma de Gramanet. Acompanyat del president del Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, entre d'altres representants polítics, socials i del món de la cultura, Mauri ha llegit una carta del president d'Òmnium empresonat, Jordi Cuixart."No s'entén, ni volem entendre el nostre país sense tot allò que aporten ciutats com Santa Coloma de Gramenet. Gresol d'il·lusions arribades d'arreu, ciutat d'esperances compartides i de lluites que mai s'abandonen", ha volgut afegir Mauri. Per altra banda, Cuixart, des de la presó de Lledoners, ha volgut reivindicar municipis com el de Santa Coloma de Gramenet, considerant que és "avantguarda de l'obrerisme i el moviment veïnal, i emblema de la lluita feminista, pels drets civils i del model d'escola catalana com un dels principals elements de cohesió social".Durant l'acte, s'han fet entrega dels Premis Sant Jordi, que han premiat la novel·la de David Nel·lo Les amistats traïdes. Carlota Gurt s'ha emportat el Mercè Rodoreda per Cavalcarem tota la nit i Lluís Calvo, el Carles Riba per L'espai profund. Cuixart ha volgut destacar el compromís d'Òmnium amb la llengua i la cultura catalanes per ser "eina de transformació social i nacional".

Cuixart ha destacat el compromís d'Òmnium amb la llengua i la cultura catalanes per ser "eina de transformació social i nacional". "Entenem la literatura com a part essencial d'una cultura que se sap moderna i popular, transgressora i empoderadora, que es vol compartida amb tothom sense renúncies, i que sempre estarà al servei de l'enfortiment del nostre imaginari col·lectiu com a poble", ha declarat Cuixart. Sobre això, Mauri també coincidit que aquests valors culturals són l'"antídot a l'odi i la intolerància".

Citant una frase de Vicent Andrés Estellés, també compartida per Cuixart, Mauri ha recordat: "No ens pariren per pidolar drets, sinó per exercir-los". I ha demanat un gest de compromís amb les llibertats: "Conquerim cada dia el dret a exercir l'autodeterminació i a defensar la llibertat dels presos polítics".

