David Nel·lo guanya el 60è Premi Sant Jordi amb la novel·la «Les amistats traïdes»

David Nel·lo, autor d'una quarantena de títols, ha rebut el Premi Sant Jordi, dotat amb 60.000 euros, per 'Les amistats traïdes', una història protagonitzada per Sebastià Togores, un traductor literari. Enciclopèdia publicarà el llibre, amb coedició amb Òmnium Cultural, el pròxim 12 de febrer.Després de la mort del seu pare, Sebastià Togores se'n va a Suïssa a fer una estada en una residència de traductors. Allí es trobarà amb el popular escriptor Bachtel, qui va desaparèixer de la circulació feia anys. En una altra època, havia estat un amic íntim de la família de Togores, especialment del seu pare. Bachtel li narrarà la història de la seva vida i el motiu de la seva fugida. Hi ha dos punts importants al llibre que són la nit de l'intent de cop d'estat del 23F del 81 i més de 10 anys després a la Barcelona del 92. "No és una novel·la amb contingut polític, però els seus personatges no viuen en una bombolla sinó que es veuen afectats per aquest rerefons de la història", ha dit l'escriptor.Nel·lo ha explicat que la presència del tema de la traducció és a partir de la seva vivència com a traductor. "Vaig començar com escriptor i la traducció va venir més tard, però hi ha elements de la vida del traductor que són curiosos i obsessius". L'autor ha dit que si no hagués fet traducció "escriuria pitjor i és una cosa que t'esmola la llengua". Ha qualificat el protagonista com un personatge egocèntric.Cavalcarem tota la nit de Carlota Gurt ha guanyat el Mercè Rodoreda de contes i narracions, un premi dotat amb 6.000 euros. El jurat ha explicat que els protagonistes del llibre són "el teu veí, la teva filla, la teva verdulaire, l’amor que se t’ha marcit als dits, la llibertat inabastable, la compassió que ofèn". "El nexe que ho uneix tot és la idea que tots tenim a dins uns murs de contenció en el moment de relacionar-nos", ha dit l'autora. Proa publicarà el llibre el febrer del 2020.Lluís Calvo ha rebut el 61è Premi Carles Riba de poesia per 'L'espai profund', un guardó dotat amb 3.000 euros. Calvo ha explicat que buscava "el poema concís amb imatges molt potents amb finals que han de deixar sense respiració". Com a temes, ha desgranat, hi ha llibertat, l'amor, el pas del temps, la trinitat entre el somni, la divinitat i la terra, així com la espiritualitat. La col·lecció 'Els Llibres de l'Óssa menor', d'Edicions Proa publicarà el llibre al febrer del 2020.Lluís Prats ha guanyat el 57è Premi Josep M. Folch i Torres de novel·les per a nois i noies, dotat amb 6.000 euros, amb l'obra 'Estimat monstre'. La Galera publicarà el llibre el 19 de març del 2020.El protagonista, l'Abel, és un nen poruc i que quan parla s'entrebanca. Una tarda, tornant de l’escola, els tres nois que l'assetgen el fan entrar a un casalot ruïnós, on la gent del poble diu que allà hi viu un monstre espantós. A 'Estimat monstre', l'Abel descobreix que aquesta suposada criatura fantàstica no és el que es pensava. Es diu Gabriel, un jove desproporcionadament gegantí a causa d'una malaltia. Des d'aquell dia quedarà lligat al "monstre" i la seva amistat s'anirà enfortint amb el temps. "És una novel·la d'aprenentatge tractada amb amabilitat, que també retrata que la solitud davant problemes com l'assetjament escolar se soluciona amb la unió i la força", ha indicat.El 46è Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, dotat amb 6.000 euros, l'ha rebut Toni Mata pel seu llibre 'Nascuts per ser Breus'. Una obra que publicarà La Galera el 19 de març del 2020. El llibre és una distòpia que es planteja com a única forma de controlar la sobrepoblació mundial, llaurar suburbis sencers amb els seus habitants inclosos. Tothom treballa de pressa perquè saben que el suburbi menys productiu serà llaurat de dalt a baix. Mata ha explicat que és una novel·la cruel en què buscava encoratjar molt i transmetre la idea als lectors joves que cal revoltar-se davant les injustícies. L'autor ha apuntat que avui en dia la societat ha trobat "maneres polides de reprimir i d'intentar acabar amb la incidència o deixar morir en altres llocs del món perquè nosaltres visquem còmodament".Pel que fa la participació, al Sant Jordi s'han rebut 59 originals, un 59% més que el 2018; al Mercè Rodoreda, 91 originals, un 175% més que el 2018; al Carles Riba, 44 originals; al Premi Josep M. Folch i Torres, 13 originals i el Premi Joaquim Ruyra, 11 originals.Òmnium Cultural ha atorgat el Premi Internacional J. B. Cendrós 2019 al filòsof i comissari d’art Paul B. Preciado pel seu compromís inequívoc en la defensa dels drets i les llibertats que "exemplifica el concepte de lluites compartides, plasmat en l'article 'Hors les murs'". Publicat al diari Libération el passat 18 d’octubre, Paul B. Preciado emmarca la condemna contra els líders polítics catalans en un context global de "perversió de totes les formes de dissidència".L'entitat també ha atorgat el Premi Muriel Casals de Comunicació als serveis informatius de Betevé per la cobertura informativa de les protestes contra la sentència de l'1-O i aldarulls, coincidint amb el 25è aniversari de la televisió pública de Barcelona.El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha lamentat que Jordi Cuixart no pugui encapçalar els premis per tercer any consecutiu i que la festa estigui marcada per "l'excepcionalitat per la repressió de l'Estat". "Avui farà 788 nits tancat en una cel·la. Com la resta de presos, per defensar els drets humans i l'autodeterminació i en Jordi per ser president d'aquesta entitat cultural". Mauri ha assegurat que "malgrat els voldrien submisos i amb el cap cot", no es poden permetre "recular en cap aspecte".