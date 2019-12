Buch assegura que Manresa «no és un cas aïllat» en les violacions

Buch ha presidit la reunió extraordinària, que ha comptat amb la participació dels responsables de Mossos a la Catalunya Central, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local. Acompanyat de l'alcalde, Valentí Junyent, el conseller ha volgut remarcar davant dels mitjans que la capital del Bages, pel que fa a fets delictius, no té una taxa elevada, pel que ha assegurat que el problema no és "que calguin més efectius" policials.Segons dades fetes públiques pel conseller, en el que portem d'any a la ciutat s'han produït 19 agressions sexuals i s'han arrestat a 24 persones. De les 19, en 11 casos la víctima mantenia o havia mantingut una relació sentimental amb l'agressor. A més, ha volgut deixar clar que "no hi ha un patró d'una sola persona" i que les "casuístiques són diverses". En aquest sentir, l'alcalde ha volgut fer una crida a no atribuir-ho "a determinades zones de la ciutat o estigmes, que no són verídics".Segons el conseller, és difícil saber si l'auge a la ciutat, que ha remarcat, va en sintonia amb el que passa a Catalunya, es pot atribuir a què ara n'hi ha més o es denuncien més. No obstant això, ha afegit, "sense voler malmetre el nom de Manresa", el fet que tot plegat hagi sortit a la llum "és bo". D'una banda, ha dit, perquè duu a les víctimes a denunciar i, per una altra, perquè l'agressor sap "que qui la fa, la paga". I ha recordat que en totes les agressions sexuals denunciades s'ha dut als presumptes autors davant del jutge.Després de la junta de seguretat, dilluns és prevista una taula d'emergència per a l'abordatge de les violències sexuals. Comptarà amb l'alcalde i la resta de forces municipals, així com representants del departament d'Interior; de Treball, Afers Socials i Famílies; de l'Institut Català de les Dones; de la Delegació del Govern a la Catalunya Central; i de personal tècnic municipal de les diverses àrees.