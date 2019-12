«Purgues» al Reial Club de Tennis Barcelona

Fa poc més d'un any de les eleccions que van dur a la junta de govern la candidatura de l'odontòleg Jordi Cambra , una figura reconeguda la victòria del qual va suposar una ruptura amb l'etapa anterior, dirigida per Beto Agustí. Des d'aleshores, la directiva ha volgut imprimir un nou estil a l'entitat, que és de les del rovell de l'ou de l'upper Diagonal. Les decisions adoptades han generat crítiques en alguns socis, que ja parlen de "purgues" com si de l'URSS es tractés.Una de les decisions controvertides de la junta directiva ha estat la substitució de la multinacional IGM, abocada al muntatge de grans esdeveniments esportius, per dur l'organització del Barcelona Open Banc Sabadell (el Trofeu Godó). IGM duia prop de 30 anys portant l'event, del qual se n'encarregarà a partir del 2021 l'empresa Tennium. Alguns socis critiquen aquest canvi, que per ells és un error perquè "el Godó és un ATP 500 [que són els punts que es donen al campió] i Tennium està acostumat només a organitzar tornejos ATP 250". De fet, serà el primer de 500 punts que organitzen.La major crítica que es desplega contra la junta és que ha substituït l'estil de l'anterior, més propera als socis tradicionals del club, per un model "agressiu" de gestió. Un soci assegura que "es prenen els torneigs de tennis com si fossin un negoci quan no és el mateix". Altres socis diuen en defensa de la junta que la situació econòmica del club era delicada i que els nous gestors estan obsedits a optimitzar al màxim els recursos.En la junta actual hi predominen els executius formats a l'IESE, l'escola de negocis fundada per l'Opus Dei. Entre els qui són més representatius d'aquest esperit hi ha figures com José Cuevas i Xavier Pujol, conseller delegat de Ficosa, del sector de l'automoció.Precisament Pujol va ser designat per Cambra, germà de l'exsenador de CiU i expresident del Port, director general del torneig Godó, un càrrec de nova creació. El director esportiu de l'esdeveniment serà el tennista David Ferrer, que substitueix Albert Costa. Aquest va deixar el lloc cridat per Gerard Piqué per portar la Copa Davis, però fonts de l'entitat asseguren que de no haver estat així, la nova junta ja tenia decidit substituir-lo.També ha sorprès la decisió de contractar una nova agència de comunicació, Síntesi, així com la decisió de contractar una altra empresa de comunicació, la reconeguda Llorente y Cuenca, per dur els temes de protocol i relacions públiques, ja que no sol treballar en àmbits de protocol, que és un dels més vessants rellevants de l'Open Banc Sabadell, i concretament del seu village, punt de trobada de l'alta societat una setmana a l'any. El que sí té Llorente y Cuenca és una vinculació directa amb Ficosa.Un any després de les eleccions, que van generar una intensa pugna entre la llista de Jordi Cambra i la continuista de Werner Knuth , el partit encara està sent molt disputat al Reial Club de Tennis.

