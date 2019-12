La UAB rebutja qualsevol «acte violent» i la presència d'encaputxats al campus

🚨 Han pasado 48 horas, como siempre, mal y tarde:



✅La @UABBarcelona se solidariza con su personal de seguridad

❌Pero no con sus alumnos



🤦PD. Los hechos fueron el miércoles 11. Estaría bien que el equipo de gobierno supiese cuando suceden los hechos en su Universidad pic.twitter.com/JMvh1xtW6m — S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) December 13, 2019

En un comunicat, la rectora i l'equip de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han rebutjat qualsevol ''acte violent'' al campus així com la presència de persones encaputxades i emmascarades, després que dimecres un grup s'encarés als estudiants de S'ha Acabat! presents en una carpa a la Plaça Cívica.La UAB ha defensat que la llibertat i la democràcia han de prevaldre en aquest espai i asseguren que res no justifica el fet de posar en perill la integritat de cap membre de la comunitat universitària. Des del rectorat s'ha assegurat que totes les reivindicacions tenen cabuda en el marc de la universitat ''amb respecte'' cap als membres i sense cap tipus de violència.També han volgut expressar el suport al personal de seguretat que van posar ''en risc'' la sega seguretat i la salut per l'actuació dels joves encaputxats.En una piulada, el grup S'ha Acabat! ha criticat el retard amb què el rectorat havia condemnat els fets, motiu pel qual ja havien demanat la dimissió de la rectora Margarida Arboix, i han lamentat que només es doni suport al personal de seguretat i no a tots els alumnes.Els fets van passar aquest dimecres quan un grup d'una dotzena de joves encaputxats van intentar agredir els estudiants de S'ha Acabat! que havien instal·lat una carpa, amb pals, ous i farina. La actuació dels agents de seguretat de la universitat va evitar que els dos grups entressin en contacte. Unes imatges enregistrades, per entre d'altres, un usuari de Twitter que va utilitzar l'expresident de la plataforma unionista Josep Lago i va obrir la polèmica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor