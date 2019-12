La mort de Bartomeu Soler, un capítol més de l'extensa cronologia de Susqueda

11 de desembre de 2019 Un dels testimonis clau del cas apareix mort a casa seva. Es tracta de Bartomeu Soler Casadellà, que vivia en una barraca a tocar del pantà. L'home va deixar una nota de comiat amb data del 16 de novembre. Malgrat els indicis clars de suïcidi, els Mossos d'Esquadra no descarten que la causa de la mort fos una caiguda accidental. L'autòpsia ho aclarirà.

20 de novembre de 2019 Ni rastre de l'arma del doble crim de Susqueda. L'armada espanyola i els Mossos d'Esquadra han treballat conjuntament durant setmanes, fent diverses immersions al pantà, per localitzar-la, però no han tingut èxit. Ni rastre tampoc dels mòbils de la parella assassinada l'agost del 2017. Aquesta part de la investigació, la de trobar indicis relacionats amb l'assassinat, ja es preveia extremadament complexa des de l'inici. Tot i això la policia catalana va sol·licitar la col·laboració de l'exèrcit espanyol, que ha acabat abandonant la zona sense cap troballa prou rellevant per desencallar una investigació.

4 d'octubre de 2019 La comitiva judicial, els advocats de l'acusació i de la defensa i els Mossos d'Esquadra han tornat al pantà de Susqueda (Selva) per fer una nova prova de la investigació del doble crim. La diligència busca acotar el lloc on va morir la parella l'agost del 2017. Els investigadors situen l'escena del crim a la Rierica però avui han disparat des de la platja dels xinesos, on va aparèixer el cotxe de les víctimes enfonsat. Els Mossos d'Esquadra han recreat la seqüència que van sentir alguns testimonis: tres trets, un crit i un quart tret. Repartits als punts on aquell dia eren els testimonis, hi havia lletrats de l'administració de justícia per comprovar què s'hi sent. Aquesta prova havia de servir per comprovar si es van poder efectuar els trets des de la platja dels xinesos.

24 d'agost del 2019 Els Mossos busquen l'arma i fan proves al pantà de Susqueda, després que hagin passat dos anys de la comissió del crim. La policia catalana realitza investigacions aquàtiques i sonomètriques a l'embassament per determinar des d'on es van produir els trets que van acabar amb la vida d'una parella de joves.

Juny del 2019 Les imatges de les càmeres de l'empresa Aigües Ter Llobregat revelen com, mentre el vehicle de la parella estava estacionat al pàrquing de davant del bar La Parada -on van passar la nit-, apareixen dos cotxes. Un d'aquests resta estacionat -coincidint amb el dels joves- durant una hora i tres quarts, mentre que l'altre coincideix durant tres quarts d'hora. Cap d'aquestes persones consta com a investigada o interrogada, tot i que el pàrquing és un espai molt reduït i probablement els ocupants dels cotxes es veien els uns als altres.

Març del 2019 La Fiscalia es manté en la tesi de la culpabilitat de Magentí i sol·licita al jutge que se li faci un test de veritat. El jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ho descarta fins a dues vegades.

Febrer del 2019 Google aporta més dades vinculades al crim de Susqueda, però el recorregut dels joves i els horaris no coincideixen amb els que consten a la investigació aportats pels Mossos, que al seu torn es basen en les antenes de telefonia i les càmeres de seguretat. L'empresa també situa a la font del Borni un dels punts més endinsats del pantà on consten dades del telèfon del jove.



Gener del 2019 Els Mossos estan pendents de l'informe del Netherlands Forensic Institute per esclarir el recorregut -aparentment contradictori- de les víctimes, que ofereix l'exploració de la cronologia de Google, seguint les dades del mòbil del jove. Per altra banda, segueix la investigació sobre els centenars de telèfons que es van connectar -durant el dia dels fets- a les antenes que donen cobertura a la zona de Susqueda.

28 de desembre del 2018 Les proves contra Magentí trontollen i l'Audiència de Girona el deixa en llibertat. Els jutges creuen que els indicis de criminalitat s'han vist "seriosament debilitats" des que va començar la instrucció del cas, i recorda que el 24 d'agost del 2017 hi havia altres persones al pantà que no han estat investigades.



L'Audiència apunta que la llista de sospitosos s'ha reduït als residents a la zona, i recomana ampliar-la a "altres persones" que haguessin pogut passar per allà. Per altra banda, desestima el testimoni del company de cel·la de Magentí que assegurava que aquest li havia confessat el delicte, i la prova d'ADN que hagués assenyalat el principal acusat com a autor definitiu del crim resulta negativa.



7 d'agost del 2018 Els Mossos obren noves vies d'investigació. L'Audiència de Girona demana identificar, per altra banda, les persones que hi havia en establiments propers com la comunitat terapèutica de Sant Miquel Maifré i la casa de turisme rural Mas els Terrats. També sol·licita que es prengui declaració al cap de la Unitat de Persones Desaparegudes dels Mossos perquè ha estat "en contacte directe amb material de la investigació".

26 de juliol del 2018 El jutge demana 460.000 euros com a mesura cautelar a l'acusat del crim de Susqueda. L'objectiu de la fiança és cobrir les possibles indemnitzacions a la família de les dues víctimes. La interlocutòria destaca que Magentí no té propietats al seu nom, i assenyala que l'únic ingrés que disposa és la pensió que rep i que l'acusat dona íntegrament a la seva parella.

16 de maig del 2018 Les acusacions imputen dos delictes d'assassinat al detingut pel doble crim de Susqueda, mentre que es determina que serà jutjat per jurat popular. Per altra banda, la defensa de Magentí sol·licita més d'una trentena de proves d'investigació.

17 d'abril del 2018 La defensa de Magentí denuncia que li han fet un "vestit a mida" i sosté que els investigadors han "concatenat un seguit de conjectures". L'advocat de Magentí, Benet Salellas, centra el seu recurs en posar en dubte que realment la Rierica, el lloc on el sospitós solia pescar, és l'escenari del crim, i pregunta si l'única persona que era allà el dia i l'hora dels fets era el detingut. Poc després, l'Audiència de Girona resol, mantenint la presó provisional.

11 d'abril del 2018 Els Mossos reforcen la teoria que Magentí va ser l'autor del crim i conclou que va traslladar els cossos amb caiac fins al punt del pantà on van aparèixer un mes després. La policia creu que l'acusat va intentar desfer dels cadàvers del joves enfonsant-los sota aigua i col·locant-los un material pesant que evités la seva flotabilitat per allunyar sospites, perquè sabia que l'investigarien si els descobrien a la zona on anava pràcticament cada dia. Gravacions d'imatges, proves sonomètriques i declaracions de testimonis que van escoltar els trets determinen que el crim va passar entre les 11.20 i les 11.26 del matí del 24 d'agost. La suma de proves situa l'arrestat al lloc dels fets, però no hi ha prova directa.

13 de març del 2018 Víctimes i agressors no es coneixien. Per això, una de les teories que pren més força és que es tractés d'un fet fortuït. Per exemple, el robatori de marihuana plantada il·legalment a prop del pantà. Un perfil psicològic de Magentí difós per TV3 el descriu com una persona que actua per impulsos. Segons una informació publicada a La Vanguardia, Magentí hauria admès a un company de cel·la que el seu fill havia estat l'autor dels fets i que ell l'havia ajudat a desfer-se dels cadàvers perquè "li devia".



1 de març del 2018 La defensa de Magentí presenta un habeas corpus per vulneració de drets al jutjat de Santa Coloma de Farners. Considera que s'han superat les 72 hores de termini de detenció i reclama "la immediata posada en llibertat" de l'arrestat. El jutge, però, decreta presó provisional sense fiança per a l'acusat, ja que creu que hi ha un "elevat" risc de fuga, possibilitat de reiteració delictiva i destrucció de proves. Les investigacions al pantà continuen.

28 de febrer del 2018 El fill de Magentí és posat en llibertat. Se l'investiga per un delicte contra la salut pública, en concret, per tràfic de drogues, després de detectar una plantació de marihuana a l'entorn del pantà. En paral·lel, els Mossos rastregen amb un detector de metalls uns terrenys de Magentí, per tal de buscar possibles armes vinculades al crim. Per altra banda, es coneix que el principal acusat planejava marxar a Colòmbia, on viu la seva dona actual. De fet, ja havia buidat tots els seus comptes corrents, havia realitzat diverses transferències i havia comprat un bitllet d'avió.



18 de desembre del 2017 La Guàrdia Civil obre una nova via d'investigació que vincula el triple assassinat de Terol i el crim de Susqueda. Norbert Feher, d'origen serbi i un dels fugitius més buscats d'Itàlia, va ser el suposat autor de l'assassinat de dos agents de la Guàrdia Civil a Albalate del Arzobispo, a Terol.

24 d'octubre del 2017 La investigació del crim de Susqueda s'encalla. Els cossos continuen sense enterrar i estan a l’Institut de Medicina Legal de Girona. Una de les incògnites fa referència als trets pels quals van morir els dos joves, ja que no s'han trobat restes dels projectils. També s'obre la possibilitat que l’homicida, quan va disparar, estigués situat darrere del vehicle que, a priori, conduïa la jove. Tampoc queden clares unes lesions estranyes a l'abdomen del noi. Els investigadors no saben amb quin objecte van ser produïdes i si es van fer abans o després que el jove morís.

16 d'octubre del 2017 Un rastre de sang obre noves línies d'investigació del crim de Susqueda. La troballa redirigeix la investigació cap a dos homes estrangers que viuen en una antiga masia a tocar el pantà, a prop d'on es van trobar els cadàvers. Un dels sospitosos sosté que la sang és la seva, i que es fruit d'un accident que va patir. L'home ha estat sotmès a una prova d'ADN i tot apunta que la seva declaració és certa. L'altre home a qui se segueix la pista és el belga qui, precisament, va sentir trets i un crit en una data propera al dia del crim.

29 de setembre del 2017 Es confirma que els cossos trobats al pantà de Susqueda són els de la parella del Maresme. Els dos cossos van aparèixer un mes després de la seva desaparició pel procés de descomposició -que fa que s'omplin de gas- facilitant que sortissin a la superfície, a més de que havia baixat el cabal del pantà.

28 de setembre del 2017 La hipòtesi que pren més força sobre la seva desaparició és la criminal, ja que els cossos presenten signes de violència. La noia del pantà de Susqueda va morir d'un tret al cap, mentre que el noi presenta ferides que poden ser de ganivet o de bala.

26 de setembre del 2017 Els Mossos d'Esquadra localitzen els cadàvers de dues persones (un home i una dona) a l'interior del pantà de Susqueda. Els cossos els ha trobat la unitat aquàtica del cos policial, que ha iniciat els protocols per poder-los identificar i saber si es tracta de la parella de joves desapareguda el 24 d'agost. El cas, carregat d'incògnites, té un gran ressò mediàtic. Les pistes són diverses i no acaben d'aclarir què va passar.

3 de setembre del 2017 Els Bombers desmantellen el dispositiu al pantà per manca d'indicis. L'objectiu ha estat delimitar en trams d'un quilòmetre els set on se centra la cerca, just a la zona on un dels gossos va detectar rastre dels joves. Fins a Susqueda s'hi han desplaçat vuit dotacions, entre les quals unitats del Grup de Reforç d'Actuacions Especials (GRAE), especialistes en submarinisme i muntanya. Els Mossos també hi tenen destinades diverses dotacions especialitzades.

30 d'agost del 2017 Durant dies, unitats subaquàtiques els Bombers i els Mossos tornen a pentinar les aigües del pantà per mirar de trobar els dos joves. De moment, es descarta continuar la recerca per terra, si no hi ha noves pistes en la investigació. El Departament d'Interior sosté que el cotxe de la parella desapareguda no va caure al pantà de Susqueda "per accident", sinó que "algú el va empènyer, el va portar".

28 d'agost del 2017 Continua la recerca de la parella de joves. Un dels equips troba el cotxe de la parella dins del pantà amb les finestres trencades i sense ningú a dins. El cotxe es trobava a uns sis metres de profunditat i estava preparat perquè la parella hi passés la nit, ja que tenia els seients plegats i hi havia un palet a la zona del forat que fa el maleter. A més, hi havia matalassos i restes de menjar.

26 d'agost del 2017 Uns joves troben un caiac mig enfonsat amb "tres o quatre" pedres de grans dimensions al centre, segons afirmen. El sergent dels Mossos d'Esquadra de l'ABP de Santa Coloma de Farners, Enric Padró, assegura que "no està confirmat" que al centre del caiac de la parella hi haguessin pedres ni tampoc revela si estava punxat. El cotxe es va trobar a dos quilòmetres d'aquest punt.