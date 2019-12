CCOO i UGT celebren la proposta del Govern d'establir un salari mínim de 1.239 euros

Els sindicats CCOO i UGT han celebrat aquest divendres la proposta del Govern de marcar un salari mínim recomanat de 1.239,5 euros . El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, van presentar aquest dijous la proposta, amb l'objectiu de "garantir una vida digna a Catalunya". La xifra s'obté calculant el 60% de la mitjana salarial catalana, 340 euros per sobre del salari mínim interprofessional fixat per l'Estat.El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha assegurat que aquesta proposta serà "un impuls" per canviar la "tendència de devaluació salarial" registrada en els últims anys. Per la seva banda, el seu homòleg a l'UGT, Camil Ros, ha fet una crida a les patronals per complir els acords i pactar "salaris mínims dignes" a les meses de negociació de convenis col·lectius. A més, ha reclamat a la Generalitat que apliqui aquest salari mínim a la contractació pública, en la llei d'acompanyament dels pressupostos. "La Generalitat ha de predicar amb l'exemple", ha afirmat.El Govern no té competències per forçar l'increment del salari mínim i, per tant, pressionarà als agents socials per tal que l'apliquin per la via de la negociació col·lectiva. A més, l'impulsarà en les seves polítiques salarials i de contractació pública. La Intersindical-CSC va assegurar dijous que la proposta és un bon "punt de partida" i va demanar començar a aplicar mesures per fer-la efectiva a partir de la primera meitat del 2020, tant pel que fa a les retribucions de la Generalitat i el sector públic com a les empreses contractistes.

