El jutge envia a judici Vila i Puig per desobediència en el conflicte de l'art de Sixena

El jutjat d'instrucció número 3 d'Osca ha decidit obrir judici oral contra els exconsellers de Cultura, Santi Vila i Lluís Puig, acusats d'un delicte de desobediència per no haver lliurat a l'Aragó les 44 peces de Sixena del Museu de Lleida, tot i l'ordre judicial de fer-ho.En la interlocutòria amb data 5 de desembre, el magistrat també imposa una fiança de 216.000 euros a Vila i de 88.000 euros a Puig per "garantir" les "possibles responsabilitats" que se'ls puguin imposar. També estableix que la vista es farà en un jutjat penal i no a l'Audiència d'Osca. Tant la fiscalia com l'acusació particular sol·liciten que els dos exconsellers assumeixin els costos del trasllat de les obres del Museu de Lleida fins al Monestir de Sixena, un import que demanen que aporti la Diputació General d'Aragó.A banda d'assumir aquestes despeses, la fiscalia sol·licita dos anys d'inhabilitació i una multa de 6.138 euros a cadascun per un delicte desobediència mentre que l'acusació particular, representada per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena (Osca), a través de l'advocat Jorge Español, sol·licita 11 mesos de presó, 162.000 euros de multa i dos anys i nou mesos d'inhabilitació de càrrec públic per a l'exconseller de Cultura Santi Vila i una multa de 66.000 euros i dos anys d'inhabilitació per al seu successor al càrrec, Lluís Puig. A més de la desobediència, l'acusació particular també acusa Vila d'un possible delicte d'usurpació d'atribucions judicials.Els fets que es jutjaran tenen el seu origen en la sentència del jutjat de primera instància 1 d'Osca del 8 d'abril de 2015 en què anul·lava les compravendes de les obres fetes per la Generalitat entre el 1983 i el 1992 i pel Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) el 1994. La mateixa sentència recollia que les peces eren propietat de l'Ordre Santjoanista del Monestir de Sixena. L'11 de juny de 2015, el mateix jutjat ordenava l'execució provisional de la sentència i requeria el trasllat "immediat" de les 44 obres. La Generalitat, però, va recórrer totes les decisions judicials i va declarar la unitat de la col·lecció, quan Vila era conseller de Cultura.És per això que l'acusació particular, a més de per desobediència, acusa Vila d'usurpació d'atribucions judicials. La "desobediència" de Vila va ser "intensa i agreujada", ja que no només va ser "passiva", deixant "d'atendre i complir els mandats judicials", sinó que va ser "preponderantment activa" i va intentar "obstaculitzar i posar traves" al compliment de la sentència, recull l'escrit de l'acusació particular.

