Alberto Palatchi, de Pronovias a la premsa del cor

Una de les desfilades de Pronovias. Foto: Pronovias

El soci director de BC Partners, Jean-Baptiste Wautier, amb Alberto Palatchi, anunciant la venda. Foto: Pronovias/ACN

Alberto Palatchi Gallardo, Susana Gallardo, Alberto Palatchi Ribera i Marta Palatchi Gallardo. Foto: EuropaPress

Nom: Alberto Palatchi Ribera (Barcelona, 1949), expresident i fill del fundador de Pronovias, Alberto Palatchi Bienveniste.



Família: té tres fills: Gabriela, Alberto i Marta, del seu matrimoni amb Susana Gallardo, de qui es va divorciar fa tres anys. L'antic propietari de Pronovias té dos germans: Florita i Stefano, un gran cantant d'òpera.



Una xifra: un patrimoni net de 1.280 milions d'euros, segons El Mundo. Va vendre Pronovias a un fons britànic, BC Partners, i en va recomprar després un 10%.



Un lloc: Menorca era el destí favorit dels Palatchi-Gallardo per fer-hi les vacances i celebrar-hi festes familiars.



Actitud davant el procés: oposició radical. Palatchi va traslladar les seves societats (Galma Grupo i Galma Capital) a Madrid la tardor del 2017.

Alicia ánchez Camacho, Palatchi, Sáenz de Santamaría i García Albiol a la campanya del 2015. Foto: ACN

Alberto Palatchi, en una imatge del 2015. Foto: Europa Press

Manuel Mota, una tragèdia que esquitxa Palatchi



El 8 de gener del 2013, el dissenyador Manuel Mota -26 anys treballant a Pronovias, molt reconegut en el seu sector- va celebra la última reunió de treball amb el seu equip. Era una reunió com les altres. Però només aparentment. Els seus interlocutors no van detectar cap senyal d'alarma.



Ningú no sospitava que duia ja amb ell les tres cartes que havia escrit acomiadant-se: una a la seva família, l'altra al seu company i una altra per als Mossos d'Esquadra, i també un ganivet. Acabada la reunió, va tornar a Sitges, on vivia, i es va dirigir a l'ambulatori. Aquell dia, però, no va anar a veure la metgessa que el visitava sinó que es va tancar al lavabo i es va clavar el ganivet al cor.



La mort de Manuel Mota va trasbalsar el món de la moda, en què el dissenyador era una persona molt estimada i admirada. La família va impedir que cap càrrec directiu de Pronovias assistís a l'enterrament i va acusar l'empresa d'haver dut Mota fins al precipici sotmetent-lo a una pressió que no va poder resistir. La germana del dissenyador va tenir paraules molt dures contra la cúpula de Pronovias i



El 2022 es compliran cent anys de la inauguració del primer negoci de roba de la família Palatchi a Barcelona, els creadors de Pronovias , l'empresa de confecció de vestits per a núvies. La primera botiga es deia El Suizo, creada per un jueu sefardita turc que es va instal·lar a Barcelona, Alberto Palatchi Bienveniste.En algunes publicacions s'explica que el nom de la botiga responia a la voluntat dels Palatchi d'ocultar el seu origen i fer-se passar per suïssos per obrir-se pas amb més facilitat a la ciutat. El cert és queel petit comerç del carrer Comtal va anar creixent i canviant de nom fins a convertir-se en un gran imperi econòmic.La trajectòria empresarial d'Alberto Palatchi Ribera i de la Pronovias de la seva època és molt senzilla d'explicar, a diferència d'altres grans aventures empresarials catalanes del nostre temps. Gairebé és més complicat explicar la seva "explosió" o desenllaç final, com se li vulgui dir, entre 2015 i 2017, que no pas relatar la seva història.Resumit en poques paraules: Palatchi llança un producte innovador, que són els vestits de núvia prêt-à-porter, bons i acabats, amb una gamma de models, talles i ofertes tan rica que els retocs que necessiten per adaptar-lo a cada núvia són escassos o, fins i tot, inexistents. La facilitat de visualització del producte comporta facilitat d'elecció i de compra, en conseqüència.Aquest mecanisme, unit a que "els nostres vestits són els més bonics del món", en paraules d'Alberto Palatchi, han estat la clau de l'èxit empresarial de Pronovias. Per tal que fossin els més bonics del món, la marca va reclutar els dissenyadors més incisius del mercat, va descobrir nous valors i va crear-se un entorn social útil. A base d'una fusió entre el microclima de la jet-set i el conte de fades popular, Pronovias vestia la princesa i l'obrera. Hi havia vestits per a totes les possibilitats.Amb el producte al magatzem i el catàleg de fotos ben presentat, arriba l'hora de vendre i cobrar. Pronovias construeix una xarxa mundial de distribució primer a l'Estat, després a Europa i a Amèrica. Arriba a agrupar fins a 3.800 punts de venda en més de cent països, dels quals només uns cinquanta són de propietat estricta de l'empresa. La resta són franquícies. La joia de la corona és l'edifici de Nova York, sis plantes entre la Cinquena Avinguda i Madison Square.El 1964 és l'any de l'aparició oficial de la marca Pronovias i l'inici de l'enlairament del negoci familiar dels Palatchi. Darrere seu, hi ha els 42 anys transcorreguts des de l'obertura de la botiga El Suizo i la seva evolució cap al taller tèxtil Sant Patrick, sempre a Barcelona.A partir de 1968, l'empresa obre tendes Pronovias a la capital catalana, primer, i en d'altres ciutats de la península, tot seguit. El prêt-à-porter genera el nou concepte: la moda nupcial com a producte de consum massiu, les col·leccions de vestits de núvia. També el 1968, celebra la primera desfilada de models al seu local del passeig de Gracia.El jove Alberto Palatchi Ribera s'icorpora a l'empresa el 1966 i tan sols tres anys després, als vint anys, ja n'és el director general. Passarà temps de treball constant per fer créixer la marca, sovint sense obtenir uns resultats gaire brillants. L'impuls definitiu el proporciona l'entrada, anys després, al negoci familiar de Susana Gallardo, filla d'un dels dos germans propietaris de Laboratoris Almirall , aleshores una de les primeres fortunes de Catalunya.Gallardo contrau matrimoni amb Alberto el 1988 i s'aboca de ple a la promoció de la marca, posant en acció tot el seu glamur comunicatiu i garantint la presència de Pronovias als espais socials on es mouen les seves clients potencials. Entre d'altres llocs, la premsa del cor. També organitza espectaculars desfilades de models a les que assisteixen les forces vives de les respectives ciutats.És evident que la naturalesa del producte exigia una presència pública majestuosa, en forma de recepcions, visites, desfilades i tota la parafernàlia que ho acompanya. Però els Palatchi-Gallardo no feien cara de patir-hi gaire. S'hi trobaven còmodes. En això eren ben diferents de la majoria de les grans fortunes catalanes actuals, que fugen de la popularitat.Són els 25 anys daurats de Pronovias, de 1988 a 2013, durant els quals se succeeixen els guanys i l'acumulació de beneficis. El 2014, per celebrar l'efemèride, es publica el llibre 50 años vistiendo ilusiones, una autèntica bíblia de l'empresa. Es llança la xifra d'un milió d'espanyoles que s'han casat vestides per Pronovias. Posats a commemorar, també se celebra el centenari de l'arribada a Barcelona dels primers Palatchi, el pare i el tiet, fugint de Turquia en plena Primera Guerra Mundial.Tot són alegries: Palatchi pronuncia una frase que esdevindrà famosa: "Mai no em vendré l'empresa ni em separaré de la meva dona". Desplega el negoci a través de diverses marques: Atelier Pronovias, Pronovias, St. Patrick, La Sposa, White One, Fiesta Pronovias i lesAccessoires. És el principal participant i promotor de l’exposició de moda nupcial Barcelona Bridal Week, una evolució de l'antiga Passarel·la Gaudí. És líder mundial.Tanmateix, aquell any 2014 marca una mena de frontera invisible a partir de la qual s'insinuen alguns núvols negres a l'horitzó de Pronovias. La crisi econòmica repercuteix en el consum. Els costos de la matèria primera s'encareixen. L'any abans havia mort en circumstàncies espantoses el dissenyador de bandera de la casa, Manuel Mota i la reacció negativa de la família del difunt contra Palatchi li causa un impacte personal molt dur. Es produeixen moments de crisi i substitucions de membres de l'equip directiu de la casa. El 2015, la facturació no creix, els beneficis cauen un 5% i es queden en uns 54,6 milions.I quan tot semblava a punt per a la plena incorporació de la filla gran del matrimoni, Gabriela, a la direcció de l'empresa, la jove es casa amb un ciutadà turc, crea negocis d'hostaleria en aquell país i s'allunya de Pronovias. Per acabar-ho de complicar, hi ha símptomes –per bé que molt discrets– que el matrimoni Palatchi-Gallardo està en crisi. Efectivament: el novembre de 2016 es fa pública la separació.L'impacte en l'empresa és relatiu perquè quan es dona a conèixer el trencament, ja s'havien emprès actuacions mercantils per deixar els respectius patrimonis definits i, així, evitar enrenou periodístic sobre una probable guerra entre cònjuges, com sol passar sovint. Tito i Susi, com se'ls coneix en els ambients selectes de la zona alta de Barcelona i de Menorca, donen per acabat el matrimoni, però conserven una bona relació. També amb els fills.El diner amoroseix moltes coses. En aquest cas, que la posició econòmica de Susi Gallardo – hereva de Laboratoris Almirall i actual esposa del polític Manuel Valls – fos molt superior a la de Palatchi hauria estat un bon ajut per completar una transició amigable.I la notícia empresarial de 2017 és que Alberto Palatchi es ven el 100% de les accions de l'empresa matriu de tot el grup al fons d'inversió suís BC Partners per uns 550 milions d'euros. Mesos abans, havia encomanat a JP Morgan que busqués un comprador. Primer s'havia especulat amb obrir un 30% del capital a un nou soci que reforcés els projectes d'expansió als Estats Units. Però la venda és sencera. El juliol de 2017, Pronovias deixa de ser dels Palatchi.La desvinculació no és absoluta, ja que tot seguit, Palatchi recompra un 10% de l'empresa a BC Partners i obté un seient al consell d'administració. Aquí comença la nova vida del que entra a formar part dels anomenats "solters d'or" per la premsa i els programes del cor. L'home es trasllada a viure a Madrid i esdevé protagonista de nombroses facècies, ben difoses als mitjans.Palatchi compra un àtic de 800 metres quadratsamb piscina al luxós edifici Lagasca 99, al barri de Salamanca de Madrid. Paga 14 milions pel que es considera l'àtic més car de Madrid. Gaudeix de la seva afició a la nàutica amb el Galma i el Tiketitoo, un per a competició i l'altre per als dies d'oci, i es reivindica com a armador. Desplega la seva passió per l'art tot creant Galma Gallery i constitueix la Fundació AP, el maig de 2018, per accions filantròpiques.Pel diner, no ha de patir. El resultant net, després d'impostos, de la venda de Pronovias no és pas el seu únic patrimoni, ni molt menys. Abans de vendre a BCN Partners, Palatchi havia retirat de les empreses del grup uns 138 milions d'euros (d'acord amb el comprador), que passen al seu patrimoni personal.També ha conservat la propietat de dues de les SICAVS vinculades, que gestionen les seves inversions en companyies globals com Apple Computer, Microsoft, Volkswagen, Nestlé o el deute del Tresor dels Estats Units. També disposa d'un parc de locals comercials a París, Nova York, Londres, Madrid i Barcelona, així com la propietat immobiliària de la factoria de Pronovias al Prat de Llobregat.Realment, tot un solter d'or. Les darreres novetats del viure d'Alberto Palatchi, que enguany ha complert 70 anys i ho ha volgut celebrar a l'engròs, assenyalen que l'estiu de 2018 a Eivissa va encetar una relació amb Zita Serrano Súñer , neta del ministre de Franco dels anys quaranta.Allunyat sembla que definitivament de Catalunya -i del procés independentista del que abomina sense dissimular-, Palatchi s'ha reinventat com a personatge. Forbes el col·loca en el lloc 25 dels espanyols més rics i li calcula un patrimoni d'uns 1.200 milions, amb un cash efectiu d'uns 950 milions.El 2016, abans de la venda, Forbes li calculava un patrimoni d'uns 750 milions. L'increment patrimonial en relació a l'any anterior (el de la venda) el fixava en uns 480 milions. Les accions que conserva de Pronovias estan valorades en 61 milions. El seu paquet del Banco Santander val a l'entorn dels 10 milions. Actua a través de la societat Galma Grupo Corporativo, que controla les SICAVS Gesprinsa y Hermoprisa, que Forbes ha qualificat com les més rendibles del país, amb uns resultats superiors al 17% en el darrer exercici.Hi ha en la història de la família capítols encara poc coneguts. Un d'ells es perd en els anys trenta. Aleix Purcet i Juan Alonso expliquen en el llibre Fascismo, Guerra y Fotografía: la mirada de la Nueva España l'èxit d'un tàndem de fotògrafs format per Josep Compte i un "fotògraf Palatchi" que va agafar el nom de Compal i va triomfar a la Barcelona dels anys trenta.Compte va ser un falangista que, amb la victòria del franquisme, va veure encara créixer el seu negoci. Els autors creuen que Palatchi era un membre de la família jueva d'Istambul, però no se'n tenen més dades. Si fos així, explicaria que el negoci es va dissoldre en algun moment, just quan l'antisemitisme va prendre volada en els primers anys del règim. Però Compte va treballar en el negoci de la moda i de les noces, en el qual van triomfar els Palatchi.Els tres fills del matrimoni van seguir camins diferents. La primogènita, Gabriela, es va traslladar a viure a Istanbul, casada amb un empresari turc sefardita, Ediz Elhadef. Gabriela ha obert un exitós restaurant, Gab Foods (el primer gluten free de Turquia).Diuen que això va truncar les relacions entre pare i filla, ja que Palatchi volia que ella es dediqués a la direcció de Pronovias i, a més, Elhadef arrossegava una fama de playboy. Per això, va haver de firmar -segons la premsa espanyola- un document legal per evitar que una ruptura li sortís barata. De retruc, va obrir dissensions entre el patriarca i la seva dona, Susana Gallardo.Una altra filla, Marta, va enfocar-se cap a altres empreses alienes a la saga i treballa a l'àrea comercial de Puig. És parella de Jan Barthe Cuatrecasas, de la família vinculada al bufet d'advocats Cuatrecasas. El fill, Alberto, es va preparar a consciència per dirigir el negoci i en va ser executiu, participant en la penetració de Pronovias als Estats Units. Té 27 anys.Com a membre de la comunitat sefardita, Alberto Palatchi pertany a algunes de les entitats més representatives del judaisme a l'estat espanyol, entre elles la Fundació Hispanojueva, que a banda de promoure el coneixement de la cultura jueva, també es proposa combatre l'antisemitisme i el racisme. En el seu patronat, hi conflueixen grans cognoms de la comunitat jueva i molts vips de l'alta societat espanyola, com Juan Luis Cebrián, Juan Ignacio Entrecanales, Alicia Koplowitz o l'exministre Alberto Ruiz-Gallardón.Durant els anys del procés, Palatchi ha deixat clar un posicionament del tot hostil, així com una simpatia gens dissimulada pel Partit Popular. Fins al punt que el fill, Alberto Palatchi Gallardo, milita al PP i va formar part de la seva executiva catalana en el temps en què Xavier García-Albiol el va dirigir . Era el responsable d'innovació i noves tecnologies.Un moment en què es va escenificar la sintonia entre Pronovias i el PP va ser amb motiu dels cinquanta anys de l'empresa, quan l'aleshores vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría va participar en un acte de celebració a la seu de l'empresa. Era en plena campanya electoral de les eleccions generals del 2015 i va ser interpretat com un gest de simpatia de la família envers el govern del PP.Hi ha hagut més moments de complicitat entre Palatchi i PP. Un altre va ser el setembre del 2016, quan el fòrum empresarial Pont Aeri va convidat Jorge Moragas, aleshores cap de gabinet de Mariano Rajoy. Un acte que va provocar una forta tensió al lobby perquè va ser vist com a molt partidista, tal i com va avançar NacióDigital . La iniciativa de convidar Moragas va sortir de Palatchi.Una de les persones que va escollir Pronovias per a la seva boda va ser Inés Arrimadas , casada amb el ripollès Xavier Cima el juliol del 2016 a Jerez de la Frontera. El fet no va passar desapercebut. De fet, la mateixa empresa, Pronovias, ho va publicitar amb un tuit en què agraïa la líder de Ciutadans que hagués triat la seva marca "per vestir els teus somnis".Palatchi ha estat un dels empresaris més vehementment hostils al procés sobiranista. Ho va deixar clar en accions i declaracions. En una d'elles, el setembre del 2015, en plena campanya electoral de les eleccions catalanes, va enviar un comunicat als treballadors de Pronovias en què advertia que la companyia podria marxar de Catalunya en cas d'una independència, perquè seria "difícilment viable"."Aquesta empresa té la responsabilitat de posicionar-se i preparar-se davant una contingència que posaria en risc el seu futur", avisava la nota. Es dona el cas que l'empresa de la família de la seva exdona, Susana Gallardo, va fer exactament el mateix, enviant un comunicat a tots els treballadors d'Almirall.La tardor del 2017, just quan acabava de vendre Pronovias, Palatchi va traslladar a Madrid la seu de les seves societats (Galma Grupo i Galma Capital). També aleshores va reiterar la seva opinió contrària al sobiranisme i va dir que "les conseqüències les pagarem tots".La premsa rosa ha anat informant de la il·lusió renovada d'Alberto Palatchi després de la seva ruptura matrimonial. El nou amor que ha alegrat els dies de l'examo de Pronovias és una altra vip de l'alta societat, en aquest cas madrilenya: Zita Serrano-Suñer Polo, neta de Ramón Serrano Suñer, qui va ser l'home més poderós d'Espanya en els primers anys del franquisme.Serrano-Suñer, casat amb una germana de la dona del dictador, Carmen Polo, va ser el braç dret de Franco, ministre de l'Interior i, amb posterioritat, d'Exteriors. Eren els anys en què Franco coquetejava amb el III Reich. El cunyadíssim, tal com era conegut, era el defensor d'una aliança sòlida amb Alemanya, entrada al conflicte mundial inclosa.Va ser ell qui va aconseguir que la policia militar alemanya detingués el president Lluís Companys i el lliurés a Madrid per ser processat i afusellat. L'exjerarca franquista va perdre el favor de Franco quan la guerra mundial va començar a canviar de signe. Va ser cessat i mai més no va tornar al govern, dedicant-se als seus negocis.La seva neta és una empresària amb múltiples interessos: és consellera de Franpolo SL i Can Zita SL, dedicades al sector immobiliari, i ha estat administradora única de Compcall Asociados SL, empresa que explota línies eròtiques.

