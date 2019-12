El Pensador del Poblenou no es toca

La imatge de la estàtua des del carrer Foto: Dani Cortijo

, hi podem trobar, en una zona de cases baixes, una reproducció del Pensador de Rodin que ha arribat a convertir-se en un dels símbols veïnals d'aquesta zona de cases baixes.va ser en el seu temps una zona bàsicament ocupada per indústries i tallers. Al Passatge d'Olivé i Maristany número 3, en un edifici ja desaparegut, hi va haver durant un temps un taller d'un artesà que es dedicava a fer decorats per a companyies de teatre. Per algun motiu va decidir fer aquesta rèplica de la famosa escultura i situar-la a la part alta de la façana.va començar a atreure mirades de curiosos que s'acostaven i la fotografiaven, però l'imparable impuls del creixement immobiliari a la ciutat va fer inviable l'existència d'aquestes petites indústries en plena ciutat. El taller feia temps que estava abandonat i tapiat tot i que el pensador seguia allà, rumiant com sempre.Quan es va plantejar la demolició de l'edifici els veïns van témer que l'estàtua, que ja era com de la família, desaparegués.al fet que quan algú escriu un article d'aquest tipus és per lamentar que algun símbol del barri està en perill o bé ja és massa tard per salvar-lo. Però en aquest cas la història té un final feliç i va ser relativament fàcil de resoldre.Davant el perill de desaparició del Pensador, fa poc els veïns del número 17 del Passatge d'Olivé es van oferir a guardar-lo temporalment fins que sabessin què fer amb ell. A la resta, sembla, els va agradar la idea, suposant que pocs es podia permetre un espai on emmagatzemar-lo.sembla haver-se convertit en definitiu, fins al punt que ara el pensador de Poblenou té una nova casa des de la qual pensar a la part alta de la façana.l'hospitalària família d'acollida ha pintat la barana de la façana del mateix color que el pensador, que espera pacient i reformat als nous visitants. El que pocs saben és que aquesta peculiar escultura està feta en porexpan.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor