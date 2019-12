VÍDEO «Zorra», la nova cançó de Bad Gyal que va camí de convertir-se en un himne feminista

💪🏾 @bad_gyal_pussy: "Treieu-vos el First d'anglès, escolteu-vos les cançons que us agraden i segurament veureu que hi ha masclismes a tots els gèneres". Avui a les 21.30 h a @betevehttps://t.co/JEMeXLce42 pic.twitter.com/GCnPjvVlLH — Àrtic (@Artic_btv) November 27, 2019

"Tú la jodiste con todas nosotras, pensabas que no nos lo diríamos unas a otras [...] Tú eres un mierdas, no vales na' y eso todas lo saben". Bad Gyal, la famosa cantant de dancehall i música catalana, ha estrenat la seva nova cançó, Zorra, que està sent un èxit absolut a les xarxes i als reproductors de música en streaming. La de Vilassar de Mar, amb el seu llenguatge directe i contundent, carrega contra les relacions tòxiques i els masclismes de diversos homes que tracten a les dones com a objectes.Estrenada aquesta matinada, la cançó és número u a tendències de YouTube i ja acumula mig milió de visites en poques hores. Les reproduccions a iTunes i Spotify no paren de créixer i moltes dones a la xarxa ja consideren que el tema va camí de convertir-se en un himne feminista, gràcies a les seves frases i missatges.Bad Gyal ha estat contundent contra els masclismes a la música en diverses ocasions. La més recent va ser en una entrevista al programa Àrtic de la cadena pública Betevé, on demanava que la gent "estudiés anglès" per desgranar com molts dels temes que més agraden a la població són masclistes.

