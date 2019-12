TV3 assegura que el «quins collons» de Torra no va ser un muntatge

El 30 minuts no va reconstruir la reacció de Quim Torra a la negativa de Pedro Sánchez a parlar amb ell per telèfon, els dies posteriors a la publicació de la sentència de l'1-O, moment en què exclama "quins collons" davant les càmeres. Així ho assegura la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, en una resposta parlamentària feta pública aquest divendres al Butlletí Oficial del Parlament en relació a una pregunta de la diputada del PSC Beatriz Silva.Llorach respon, sobre el famós tall al programa emès el 20 d'octubre, que "cal deixar constància expressa de que, en aquest documental de no ficció, no es va fer cap reconstrucció dramatitzada" i que "els autors del documental de no ficció no van fer cap alteració de la realitat". "El programa 30 minuts mai en fa", insisteix, i recorda que el seu director ja ho va desmentir al programa de Catalunya Ràdio "Estat de Gràcia", afirmant que "el càmera grava allò que troba" ( a partir del minut 49 del programa ).La presidenta en funcions de la CCMA afegeix, en tot cas, que el contingut audiovisual del programa a què fa referència la pregunta "opta per un estil narratiu més proper al gènere documental de no-ficció que al del reportatge". "En els documentals combinem informació i argumentació, i barregem els recursos narratius periodístics amb els recursos creatius i experimentals", recorda que explica el llibre d'estil de la CCMA sobre aquest gènere.En tot cas, alguns mitjans com El Español ja havien insinuat que aquella reacció podia semblar una reconstrucció:Igualment, el programa de TV3 Polònia va fer un gag amb les possibles proves prèvies en relació a la reacció de Torra:

