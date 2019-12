VÍDEO Es fa viral una nadala que trenca estereotips entre nens i nenes

Reivindicar unes festes nadalenques sense estereotips entre els nens i les nenes a l'hora de gaudir les joguines, triar-les i no diferenciar per gèneres. És una reclamació de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Fructuós Gelabert, situada a Barcelona, que s'ha acabat fent extensiva a desenes de centres escolars arreu de Catalunya. La seva reivindicació arriba a través d'una de les cançons més famoses d'aquesta època: una nadala."Quan et diguin que és de nenes: fuig, fuig, fuig! Quan et diguin que és de nens: fuig, fuig, fuig!", entona la lletra de la cançó, que carrega contra els catàlegs de joguines que veuen els nens i les nenes, on separen, per exemple, princeses i cuines per a nenes i herois i acció per a nens.La versió musical, amb una caracterització de rap i trap, reflexiona els missatges estereotipats sexistes en els anuncis o a les botigues de roba. "Quan faci la carta als reis ja sé que demanaré, que aquell company de classe es decideixi a fer ballet, que a totes les botigues trobi roba unisex, que no et diguin que és de nenes, que no et diguin que és de nens!".La nadala també critica diverses tradicions nadalenques com el pessebre, on totes les figures protagonistes i importants són homes. Proposa posar, per exemple, una caganera i no pas el clàssic caganer. Amb més de 50.000 visites a YouTube, la versió de "Fum, fum, fum" està sent un èxit absolut entre els grups de WhatsApp de les famílies dels centres escolars de tot el territori català.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor