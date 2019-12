Colau nega que el riu Besòs «hagi retrocedit 30 anys»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha promès aquest divendres la "unitat d'acció" de tots els agents implicats per recuperar i "fins i tot millorar" la biodiversitat del riu Besòs després dels vessaments a causa de l'incendi de l'empresa de residus Ditecsa de Montornès del Vallès. Colau, que ha presidit la reunió del Consorci del Besòs per avaluar l'impacte ecològic de l'accident, ha fet una "crida a la calma" de la ciutadania assegurant que malgrat tractar-se d'un fet "greu" en cap cas es pot parlar que el riu "hagi retrocedit 30 anys".En aquest sentit, el president del Consorci Besòs Tordera, Josep Monràs, ha destacat que el riu "ja ha està donant signes de recuperació" i que es pot ser "moderadament optimista". "És un fet greu però no impossible d'arreglar en un temps més o menys curt", ha afegit. Tant Colau com Monràs han anunciat que que si Fiscalia aprecia "mala praxi" per part de l'empresa els ajuntaments es personaran com a acusació.A la reunió, que ha estat presidida per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la tinenta d’alcaldia i presidenta del Consorci del Besòs, Janet Sanz, han assistit Joan Callau, alcalde de Sant Adrià de Besòs, Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, Àlex Pastor, alcalde de Badalona, Lluís Ridao, director de l’ACA i Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Malgrat no formar part del Consorci del Besòs, també han assistit altres alcaldes com els de Tordera, Montmeló, la Llagosta o Mollet del Vallès.Durant la reunió, totes les administracions han coincidit en la necessitat de posar en marxa "un pla de xoc immediat" per recuperar la biodiversitat del riu Besòs tant bon punt l'ACA els lliuri els resultats de les analítiques que està fent des de Montornès fins a Sant Adrià de Besòs. Un pla de xoc que segons ha explicat Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, és "urgent" tot i que el riu ja s'està recuperant fins el punt que aquest divendres ja s'han pogut veure carpes al tram final del riu. "Això ens fa ser moderadament optimistes però no abaixarem la guàrdia", ha afegit.En el que tots han coincidit també és que gràcies al fet que el procediment d'emergència que es va posar en marxa amb l'incendi "va funcionar" les conseqüències mediambientals podien haver estat molt més greus. Aquí, Josep Monràs ha recordat que la posada en marxa de la depuradora que el consorci té a Montornès va evitar que un 70% de l'aigua que es va utilitzar per apagar l'incendi anés a parar directament al riu amb el que això hauria suposat.Mercè Rius també ha informat que s'ha iniciat un expedient informatiu i que un cop es tinguin totes les proves es determinarà si passa a ser sancionador en el cas que es demostri "algun comportament inadequat de l'empresa". Aquí, ha afegit que en cas que es confirmi la mala praxi s'aplicarà la "màxima contundència" i serà l'empresa qui haurà d'assumir les despeses que es derivin de la restitució del riu.Pel que fa a una valoració de danys, ningú ha volgut donar cap detall fins que no es disposi de tota la informació i dels informes. Aquí, per exemple, el president del Consorci Besòs Tordera ha parlat de "desenes" de peixos morts a causa dels vessaments.Sobre l'abastament d'aigua potable als usuaris dels municipis afectats, Mercè Rius ha insistit que "no hi ha cap problema" perquè l'aigua que consumeixen ve de la captació del Ter.Pel que fa al Parc Fluvial del Besòs, s'ha anunciat que es mantindrà tancat al públic com a mínim durant el cap de setmana fins a disposar de totes les analítiques que està fent l'ACA.

