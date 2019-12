Els alcaldes cediran protagonisme als diputats a la nova direcció d'Iceta

"La filosofia és que els alcaldes se centrin més en la seva responsabilitat i que guanyi pes el grup parlamentari pensant ja en les eleccions catalanes", expliquen fonts coneixedores de l'esquema que segueix Iceta

Més pes del grup parlamentari que dels alcaldes. Així serà la nova executiva del PSC que començarà a caminar el pròxim diumenge. Al catorzè congrés dels socialistes catalans no només es tornarà a encimbellar Miquel Iceta com a líder, sinó que es confeccionarà una cúpula que es fixarà com a repte ser determinant en la governabilitat de Catalunya . És per aquest motiu que el primer secretari ha dissenyat un pinyol amb poques novetats però amb re-equilibri de pesos. Es reforcen figures com la d'Eva Granados , portaveu parlamentària, o la de diputats com Raül Moreno, que s'incorporarà al pinyol del partit.Amb la comoditat de veure's consolidat en el lideratge al capdavant del PSC, Iceta es pot prendre la llicència en aquest conclave de prescindir de gran part de la litúrgia clàssica en què tots els dirigents desfilen pel despatx del primer secretari durant la nit i matinada de dissabte per fer el trencaclosques de l'executiva. J a ha anunciat que Granados i Salvador Illa seran els seus escuders . De fet, ja ho han estat en aquest mandat i ara el que fa és dotar-los encara de més responsabilitat. Granados exercirà de número dos com a viceprimera secretària i Illa, a més d'organització, assumirà acció electoral.Més enllà de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, que assumirà la presidència del partit, càrrec més simbòlic i de representació que no pas orgànic, Iceta busca que a la nova direcció, a més de pilotar sobre fidels, la figura d'alguns diputats cotitzi a l'alça. "La filosofia és que els alcaldes se centrin més en la seva responsabilitat i que guanyi pes el grup parlamentari pensant ja en les eleccions catalanes", expliquen fonts coneixedores de l'esquema que segueix Iceta. Aquesta consigna dista parcialment de la temps enrere, quan eren els grans alcaldes del partit els que portaven bona part del timó.A més de Granados com a viceprimera secretària i Moreno a càrrec de polítiques socials, repetirà també presència Ferran Pedret, portaveu parlamentari adjunt. Assumpta Escarp és una altra de les dirigents parlamentàries que pot jugar un rol clau en la nova etapa. També està garantit que l'eurodiputat Javi López seguirà a càrrec de la carpeta europea.En canvi, perdran cert pes alguns alcaldes. Més enllà de l'inamovible Antoni Balmón -batlle de Cornellà- com a titular de l'àrea d'acció política i de Jaume Collboni -primer tinent d'alcaldia a Barcelona- repetint en la cartera de política municipal, l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, deixarà previsiblement de ser la responsable de polítiques d'igualtat. La dirigent, juntament també amb l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, formarà pas de la direcció i la previsió inicial és que les dues ho facin sense carpeta orgànica. Tot i això, hi ha qui encara espera algun canvi.Qui tornarà a estar també a la direcció, però sense àrea orgànica troncal, serà l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon. Assumirà tasques relacionades amb objectius de desenvolupament sostenible. La dirigent que en el darrer congrés es va enfrontar a les primàries amb Iceta va estar inicialment en l'executiva sortint a càrrec de política municipal. Després, va fer el salt a la direcció del PSOE i, quatre mesos després, just després que el PSOE donés suport al 155, va deixar també l'executiva de Sánchez. Des d'aleshores, s'ha centrat en l'alcaldia.Des del 2011 que els socialistes catalans no vivien un congrés tan plàcid a nivell intern, malgrat que l'experiència acumulada aboca els 1.069 delegats a la prudència. "Jo fins que no vegi la direcció aprovada, no dono res per fet", conclou un dirigent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor