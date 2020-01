Trencar el tabú de la masturbació als 70 anys: «Utilitzo el Satisfyer»

La Núria, de 61 anys: "He redescobert la meva sexualitat"

El boom de l'aparell també ha ajudat a trencar amb el mite que la sexualitat femenina acaba amb la menopausa

"A les dones majors de 50 la societat ens ha posat una creu, i no sols en el sexe", explica a NacióDigital la Núria

"Tinc una amiga de tota la vida amb qui mai havíem parlat de sexualitat fins fa dos dies que em va preguntar pel Satisfyer. I mira, ahir concretament vaig anar a comprar-n'hi un com a regal dels 73 anys." La Natàlia té 69 anys, és usuària del Satisfyer, i tot i que ella ja l'utilitzava abans que es posés de moda, no ha estat fins ara que una amiga seva s'ha atrevit a parlar obertament sobre la masturbació.La febre provocada per aquest aparell no sols ha estat una revelació per a influencers i instagramers que n'han parlat meravelles dels orgasmes quasi "instantanis", sinó per aquelles dones mal considerades "invisibles" que en superar el llindar dels 50-60 anys es perceben com "un ésser asexuat". Ho explica ala Núria, que acaba de complir 61 anys: "A ulls de la societat és com si les dones madures no tinguéssim relacions o no ens toquéssim".I és que si ja hi ha tabú entorn de la masturbació femenina, aquest s'accentua molt més en el cas de les dones grans. La pràctica, per una banda, està totalment invisibilitzada socialment, i per l'altra, el pes de l'educació rebuda -que durant dècades ha girat l'esquena a l'educació sexual- fa que moltes dones ho portin en el més absolut silenci. "Mai se n'ha parlat d'aquest tema, perquè se suposava que la nostra sexualitat s'acaba amb la menopausa, quan això no és així ni de bon tros", explica la doctora en psicologia Anna Freixas i autora de Sin Relgas, llibre on tracta la sexualitat en les dones a partir dels 50 anys i que és fruit d'una investigació de tres anys amb més de 700 enquestades.En aquest sentit, el boom del Satisfyer ha obert la caixa dels trons. Cada cop són més les dones que van a la consulta de la Jaci Molins, psicoterapeuta i rehabilitadora del sòl pèlvic, i pregunten pel tema. "Amb tot el rebombori que hi ha hagut als mitjans sí que m'estic trobant més pacients majors, que de normal ni mencionaven el tema, i que ara se m'han acostat preguntant per l'aparell", explica Molins. Fet que corrobora la sexòloga Laura Arcarons del projecte Mandràgores: "Als nostres tallers, hem vist com en molt pocs mesos, venen dones de totes les edats comentant que se l'han comprat o preguntant".Ho explica també l'autora del llibre Sexo-¡oh!, Marta Puig, que assegura que s'està parlant ara del clítoris, "aquell gran oblidat". "És important perquè cal deconstruir la idea que els orgasmes només poden ser amb penetració, quan no és així. La majoria de vegades s'aconsegueix a través de l'estimulació del clítoris", reivindica Puig.Les sexòlogues i professionals consultades percoincideixen a assenyalar aquest fenomen com a quelcom positiu, sobretot per la normalització de la masturbació femenina que està comportant. "El Satisfyer ha passat a ser un regal entre amigues i, per tant, s'han començat a compartir experiències entre dones" explica Arcarons, que a més, assenyala que el boom del producte també ha suposat donar "una segona oportunitat a aquesta pràctica" que moltes o bé havien abandonat o ni tan sols s'hi havien atrevit."Honestament, he redescobert la meva sexualitat", confessa la Núria mig rient. En el seu cas, aquest "redescobriment" no ha estat tant pel trencament del tabú -que per a ella és pràcticament "inexistent"- sinó més aviat pel salt qualitatiu que ha suposat: "Molts d'homes de la meva generació no saben com donar plaer a una dona, no la tenen com una part important del joc i sols pensen en ells mateixos". Per la Núria poder disposar d'un aparell com el Satisfyer, ha suposat tenir més llibertat i més independència. "Sobretot en el meu cas, que no tinc parella i ni la vull tenir, i a aquesta edat es fa més difícil trobar una persona que sols vulgui una relació esporàdica".La Maria, als seus 60 anys, recorda el moment en què es va plantar davant del seu marit amb la joguina: "Ell em mirava com dient: per què t'has comprat això? I li vaig dir: perquè em costa arribar i tu a vegades no ho aconsegueixes tampoc". Respecte això, admet que encara nota un cert "recel" quan parla del tema. "Més que la masturbació femenina, crec que el què és tabú és el fet de dir que no has obtingut plaer. I clar, llavors costa molt dir a la teva parella que no t'ha satisfet, i més si és home", reflexiona.Malgrat reivindicar que la vida sexual no acaba amb la menopausa, sí que reconeixen que amb el pas del temps, costa més arribar a l'orgasme o excitar-se. "M'he trobat això com una resignació, i en aquest cas l'aparell ha estat, una descoberta perquè t'ho facilita i ràpidament arribes" explica la Natàlia amb tota normalitat. Ara bé, és aquí on Arcarons llença el primer avís i es pregunta "quin tipus" d'orgasme i relacions s'estan normalitzant. "Es tracta d'una estimulació que genera una resposta molt mecànica", i per tant "va a buscar un resultat ràpid i posa l'orgasme com la meta a assolir dins de les relacions sexuals, quan no sempre té perquè ser així" emfatitza la sexòloga.És per això que Arcarons vol remarcar que per trencar l'estigmatització de la masturbació no n'hi ha prou amb una joguina, sinó que cal crear "espais" on poder parlar-ne. "Hem de poder identificar els tabús, explorar el desig, i sobretot veure que no existeix un únic model de relacions sexuals".Encara que a Natàlia, la Maria i la Núria, parlen amb molta naturalitat sobre el sexe i la seva experiència amb el Satisfyer, també reconeixen que no ho comenten amb tothom. "Et trobes amb gent que sembla que s'ofèn o que ja t'etiqueta de guarra", exposa la Natàlia. En el seu cas, explica que també en pot parlar amb tanta tranquil·litat perquè "quan arribes a una edat ja no et reprimeixes tant com quan ets jove". En aquest sentit la psicòloga Anna Freixas és molt clara: "Hi ha més tabú per part de la societat sobre la masturbació femenina a la tercera edat que per part de les dones mateixes".Per la seva banda la Maria afirma que cada cop es troba més dones de la seva edat que en parlen del tema, però què encara es nota l'herència del franquisme. La repressió sexual i la pràcticament nul·la educació sobre el tema, continuen pensant en "moltes dones, i homes". Per això defensa que el millor del Satisfyer és que "cada vegada hi hagi més gent que parla i pregunta" sobre la masturbació.La Núria també pensa que, en certa manera, s'ha trencat el tabú, però remarca que només s'ha fet de cara a les dones joves: "A les majors de 50 la societat ens ha posat una creu, i no sols en el sexe". Opinió que comparteix Freixas, qui reivindica que "cal canviar la idea que tenim que la vida al llit s'acaba a partir dels 50, quan realment als 80 pot seguir perfectament".

