L'Havana i Barcelona, 500 anys i 10 punts clau d'un vincle amb llums i ombres

La història oficial diu que un 16 de novembre del 1519 el conqueridor espanyol Diego Velázquez de Cuéllar va fundar Sant Cristòfor de l'Havana. La capital de Cuba i ciutat més gran del Carib acaba de celebrar els seus primers 500 anys amb rumba i focs artificials al Malecón.Al llarg d'aquesta centenària i convulsa història, el vincle entre l'Havana i Barcelona –i per extensió entre Cuba i Catalunya- ha estat intens, divers i on les llums han conviscut amb les ombres. “És una relació històrica que es perd en els orígens colonials”, destaca Joan Roca, director del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA). El comerç, l'esclavisme, el modernisme, l'urbanisme, la política, la solidaritat internacionalista i la cooperació s'han succeït en un constant viatge d'anada i tornada.No és només una qüestió d'història i de passat, sinó de present i de futur. I és que en l'actual context de certa obertura ecònomica i política, tal i com destaca David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament , l'Havana haurà d'escollir si tendeix cap al model de ciutat de Barcelona o al de Miami. De moment, la capital cubana es convertirà en la ciutat convidada de La Mercè 2020 –una patrona que, per cert, també es venera a la ciutat caribenya cada 24 de setembre.Barcelona i l'Assemblea Provincial del Poder Popular de l'Havana es van agermanar l'any 1993. Era la plasmació institucional d'una relació que havien començat a impulsar els comitès de solidaritat amb el poble cubà en diversos barris de la ciutat. L'illa patia l'anomenat Periodo Especial, la crisi causada pel desmembrament del bloc soviètic i l'enduriment de l'embargament nord-americà.L'agermanament va suposar iniciar relacions de cooperació en projectes centrats en la gestió de la conservació i de la rehabilitació del patrimoni arquitectònic. Un treball que va culminar el 2005 amb la signatura d'un conveni amb l' Oficina de l'Historiador de la Ciutat de l'Havana , una institució dirigida des de fa dècades per Eusebio Leal , inicialment centrada en la restauració d'un centre històric declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.“Té rang de ministeri i un elevat grau d'autonomia en el marc del sistema polític cubà”, explica aPilar Riesco, tècnica de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona . “És una administració que gestiona l'Havana Vella de manera integral, ja que també ha assumit projectes socials, d'espai públic, medi ambient i cultura, entre altres”, afegeix.L'acord va preveure precisament actuar en una illa del carrer Barcelona –sí, a l'Havana hi ha un carrer dedicat a la capital catalana-, que va incloure la creació de l'Espai Barcelona-L'Havana. “És un equipament a mig camí entre centre cívic i casal de barri”, explica Riesco. A més, la programació inclou de manera transversal elements vinculats a la cultura catalana: tallers de trencadís, de puntaire o celebrar Sant Jordi, entre altres.La relació amb l'Oficina de l'Historiador es va refermar el 2013 amb la signatura d'un memoràndum d'entesa –que es va renovar el 2018- i amb l'impuls de diversos projectes, entre els quals destaca el "Ponts Culturals". Inclou la conceptualització a càrrec del MUHBA del projecte de museologització del Palacio del Segundo Cabo, com a centre d'interpretació de les relacions entre Cuba i Europa. També es va coproduir un documental sobre la història d'ambdues ciutats i una guia urbana sobre el modernisme a la ciutat caribenya.Durant molt de temps, era una expressió col·loquial entre els cubans que anaven a comprar a una botiga dir "voy al catalán". La presència catalana en el comerç i l'economia de l'illa era molt forta i segurament no es pot entendre la seva història sense aprofundir en aquesta petjada. En aquesta relació, el lligam entre les dues capitals, Barcelona i l'Havana, ha estat crucial. I alhora contradictori, amb llums i ombres, des de l'enriquiment cultural al comerç d'esclaus, de l'opressió colonial als combats compartits. A continuació, una selecció de deu seqüències d'aquest vincle ambivalent.Els projectes amb l'Havana – impulsats i coordinats per la direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional - abasten altres àmbits. Tots tenen un element en comú: la filosofia de transferir el coneixement en la gestió urbana. "És el nucli de la cooperació ciutat-ciutat ", explica Pilar Riesco. Si en el cas d'Amman s'ha centrat en l'accessibilitat, a l'Havana hi ha tres grans temes: el cultural, l'urbanístic i el social.Un dels projectes estrella ha estat el suport a la realització del pla de gestió urbana per a la reconversió de la Badia de l'Havana. “S'hi replica el model ecosistèmic de gestió de la ciutat amb la implicació del Port de Barcelona i l'Agència d'Ecologia Urbana”, destaca Riesco. El resultat inclou elements que ens poden resultar familiars com les superilles o un sistema similar al Bicing.En l'àmbit social destaca la creació d'un recinte esportiu en una escola aprofitant que els treballadors de l'Institut Municipal d'Esports destinen el 0,7% dels seus salaris a cooperació. També s'ha contribuït a la creació del primer centre per a joves de l'Havana així com un espai per fomentar la professionalització i emprenedoria de nous dissenyadors. Finalment, en un format de cooperació més clàssica, s'ha col·laborat en l'adequació dels habitatges afectats per l'huracà Irma, que va impactar al Carib amb una força destructora el 2017.