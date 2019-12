El 112 ha rebut un total de 638 trucades per incidències pel vent al llarg del matí

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 638 trucades per incidències relacionades amb el vent. Són dades fins a les tres de la tarda. Dels avisos, 112 provenen de la ciutat de Barcelona i 67 de Reus. També se n'han registrat 55 des de Sabadell i 40 des de Terrassa.El pla Ventcat segueix en estat d'alerta. També fins a les tres de la tarda els Bombers de Barcelona han fet 72 actuacions pel vent, la majoria al districte de Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella. En concret, se n'han fet 26 per la retirada d'arbres i branques, 29 per la retirada d'elements decoratius i 17 actuacions en façanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor