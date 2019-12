Els veïns del bloc Venus aconsegueixen els diners suficients per demandar el Consorci de la Mina

Els veïns del bloc Venus de la Mina han aconseguit prou diners per demandar el Consorci de la Mina -integrat pels ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià, la Diputació i la Generalitat- pels danys i perjudicis ocasionats arran de l'ajornament sense data de l'enderroc de l'edifici, pendent des del 2002.Les 57 famílies demandants van iniciar el 5 de novembre una campanya de micromecenatge per aconseguir un mínim de 12.800 euros, que ja tenen gràcies a les aportacions de 324 mecenes. De fet, la quantitat aconseguida puja fins als 14.000 euros i el fet d'haver aconseguit el mínim marcat en el termini previst els permet allargar la campanya durant 40 dies per assolir l'objectiu òptim, de 17.800 euros.Els veïns ja van presentar una demanda per inactivitat administrativa i que demanava la intervenció del Jurat d'Expropiació de Catalunya. El jutge va fallar a favor de les administracions i ara els veïns estan pendents d'un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En la seva sentència, però, el jutge reconeixia la degradació de l'edifici i les males condicions en què estaven obligats a viure els veïns i per això volen impulsar aquesta nova demanda.Mentrestant, el consorci continua sense oferir solucions a curt termini als veïns. El 10 de desembre les administracions que l'integren -amb l'excepció de l'Ajuntament de Barcelona- es van trobar en una reunió extraordinària per abordar la situació del bloc, que va acabar sense cap nou acord Fonts del consoci expliquen que les administracions s'han conjurat per aplicar el pla de transformació de la Mina, aprovat el 2000 i que ja preveia l'enderrocament del bloc.El compromís, però, no és nou i fa gairebé dues dècades que s'arrossega. Després que el 2014 la Generalitat desestimés l'opció de l'enderroc per les dificultats per reallotjar els veïns, el 2016 el Govern va ressuscitar el pla i recentment el Parlament s'ha compromès de nou amb l'enderroc.

