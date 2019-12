Cap de setmana de tòfona a Centelles

Centelles acull aquest cap de setmana, 14 i 15 de desembre, la 12a edició Fira de la Tòfona . Un any més, i com marca la tradició des del 2008, els carrers del nucli del municipi s'omplen de parades i activitats paral·leles relacionades amb aquest producte tan preuat. Al Passeig s'hi despleguen les parades de tòfones i productes trufats, com embotits, xocolata, pa, oli o cervesa, entre altres.Paral·lelament, hi ha diversos tallers de cuina i degustació sobre la tòfona amb noms tan importants com David Gil, cap de pastisseria del grup El Barri d'Albert Adrià; Josep Maria Ribé, director del Chocolat Academy; Cesc Molera i Edgar Garcia, xefs i professors de l'Escola d'Hostaleria d'Osona, i Fina Vila, estudiosa de la tòfona.Tampoc hi faltarà el 7è concurs de gossos tofonaires que se celebra el dissabte a partir de les 12 del migdia, davant de l'Institut, així com el segon concurs de cuina, que comptarà amb un jurat de renom. Puntuaran els plats Pep Palau, Ada Parellada i Oriol Sala d'El Gravat de Vic.Durant el cap de setmana, set restaurants, bars i rostidors del municipi ofereixen plats o menús amb tòfona. Es tracta del Bar Can Pequeño, Bar Restaurant El Portal, Bar Restaurant La Violeta, Can Guixa, Pizzeria la Barretina, Restaurant El Racó del Pi, i Restaurant Via.Aquest darrer establiment ofereix plats i menús amb tòfona durant tot l'any. De fet, just davant d'aquest local hi havia el mercat de Centelles, on a finals del segle XIX es marcava el preu de referència de la tòfona a tot l'Estat.Durant la roda de premsa de presentació, l'alcalde Josep Paré ha reivindicat Centelles com la capital de la tòfona pel seu passat, així com els vessants comercial i culinari de la fira. Per Paré suposa una "dinamització comercial", ja que dissabte hi ha els establiments oberts i el diumenge coincideix amb el mercat, i a més fa uns anys s'hi van incorporar els restaurants.En aquest sentit s'ha pronunciat el regidor de Promoció Econòmica de Centelles, Josep Arisa, remarcant que la fira suposa una manera de promocionar el poble, el comerç i la gastronomia local.En definitiva, els visitants de la fira poden aprendre sobre la tòfona a través dels tallers; tastar-la amb els maridatges o als plats dels restauradors del municipi; o comprar-la a les diverses parades.

Consulta tota la programació

