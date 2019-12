2.Tsunami Democràtic, tal i com es va comprometre, està preparat per fer visible al camp i a les grades la situació d’excepcionalitat que pateix Catalunya. 📣🌊 pic.twitter.com/al25m3qrTT — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 13, 2019

Tsunami Democràtic se'n riu del programa de Josep Pedrerol, El Chiringuito, per afirmar que l'entitat "recula" a l'hora de fer la seva acció programada pel Clàssic entre el Barça i el Madrid del 18 de desembre.A més, l'organització desmenteix que l'objectiu de l'acció convocada sigui "bloquejar o suspendre" el partit entre el Barça i el Madrid al Camp Nou. Tot el contrari, afirma el moviment: "volem convidar que el vegi tothom i que se segueixi a tot el món".En un comunicat dirigit a la premsa espanyola per desmentir els "titulars inventats", Tsunami assegura estar "preparat" per fer visible "al camp i a les grades" la situació d'excepcionalitat que viu Catalunya.A més, anuncia que ja hi ha confirmades més de 25.000 persones que participaran a l'acció als voltants del Camp Nou i que s'han organitzat "desenes d'autobusos" per desplaçar-se fins a Barcelona.

