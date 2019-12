Sturgeon reclamarà el poder legal per convocar un segon referèndum i avisa Johnson que «no té dret a impedir-ho»

La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha anunciat que la setmana que ve iniciarà el procés per transferir a Edimburg els poders legals per convocar un segon referèndum. Sturgeon ha avisat al líder tory Boris Johnson que no podrà impedir un referèndum d'independència després que el seu partit hagi "fracassat" a Escòcia."No és simplement una demanda meva o de l'SNP és el dret del poble d'Escòcia", ha reblat. Els independentistes escocesos han aconseguit una victòria contundent a les eleccions britàniques de dijous aconseguint 48 dels 59 escons en joc.