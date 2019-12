Les 10 activitats més curioses de la Marató de TV3

La majoria de pobles de Catalunya han organitzat aquest cap de setmana un munt d'activitats per col·laborar amb la Marató de TV3 , enguany dedicada a les malalties minoritàries.Jocs de taula, un mercat solidari, una desfilada marxosa, cagatió, mirada amb un telescopi, teatre o zumba són algunes de les propostes. Però n'hi ha de més agosarades i curioses, com teràpia amb cavall, una excursió amb esquís, un concurs d'estibacaixes o unes voltes al Circuit de Montmeló. Us n'hem preparat un recull.

Consulta totes les activitats, municipi a municipi, comarca a comarca



