L'exconseller i exregidor Joaquim Forn dona per acabada la seva activitat política. En una entrevista a Vilaweb , Forn ha opinat que ja ha fet "tot el que havia de fer", al marge dels deu anys i mig d'inhabilitació. "Una altra cosa és que col·labori i m'impliqui en projectes polítics o socials", ha afegit.En preguntar-li si es pot pactar amb els que "han fet possible" la condemna per sedició, Forn ha defensat que "s'ha de parlar amb tothom". "Fins i tot amb els qui t'han condemnat i perseguit", ha remarcat l'exconseller, que ha recordat que Nelson Mandela va seure i parlar amb els qui l'havien tingut tancat 27 anys, i amb els botxins del seu poble.