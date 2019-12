L'Audiència Nacional torna a dictar presó per al cinquè CDR a qui es va anul·lar l'ordre d'empresonament

El titular del jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional (AN), Manuel García Castellón, ha tornat a dictar presó provisional sense fiança per a Germinal Tomàs Abueso, el cinquè CDR a qui la Sala Penal de l'AN va anul·lar l'ordre d'empresonament dictada el 26 de setembre. El magistrat ha pres la decisió aquest divendres després de repetir la vista de mesures cautelars, tal com va fer fa prop d'un mes amb Eduardo Garzón, Guillem Xavier Duch, Xavier Buigas i Alexis Codina.Fonts jurídiques han explicat a l'ACN que la Fiscalia no ha canviat de criteri en el cas de Germinal Tomàs Abueso i a la vista ha tornat a demanar presó provisional sense fiança. Les defenses han insistit a reclamar el seu alliberament. Així doncs, García Castellón ha pres la mateixa decisió que en el cas dels altres quatre CDR a qui es va anul·lar l'ordre de presó fa el 19 de novembre i ha decidit mantenir Germinal Tomàs Abueso empresonat.A la interlocutòria, García Castellón argumenta que hi ha risc de fuga davant la gravetat de les penes dels delictes que se li atribueixen, la possibilitat de destrucció de proves i la reiteració delictiva en cas de deixar-lo en llibertat. A més, el magistrat sosté que ha quedat indiciàriament acreditada la intervenció material i directa de l'investigat en actes que apunten a la fabricació d'explosius.La Sala Penal de l'AN va declarar nul·la dijous la primera ordre de presó dictada per García Castellón en considerar que es va vulnerar l'accés a elements essencials de les actuacions, tant per conèixer l'objecte de la imputació com per impugnar la presó provisional. Tanmateix, el jutge instructor ha pres la mateixa decisió que al setembre. La Fiscalia de l'AN va informar dijous a favor que tres dels CDR empresonats -a qui García Castellón va mantenir empresonats fa un mes- puguin sortir en llibertat sota fiança de 9.000 euros. Les seves defenses van recórrer la decisió del jutge instructor de desestimar el primer recurs i el ministeri públic ha canviat de criteri en el cas de Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch i Eduardo Garzón.No ha estat el cas de Germinal Tomàs Abueso, ja que la Fiscalia ha mantingut el criteri anterior, expressat a la vista del 20 de novembre en la qual es va revisar la presó dels quatre CDR, de demanar presó provisional sense fiança.L'acusació popular, direcció lletrada de la qual exerceix l'ACVOT (Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes), ha mantingut la petició de presó sense fiança a la vista d'aquest divendres i també ho farà per als tres CDR a qui ara la Fiscalia demana presó eludible amb fiança.El magistrat els investiga per delictes de pertinència a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per causar estralls. El jutge va considerar a la interlocutòria que els va enviar a presó per primer cop que hi ha indicis que els set empresonats formen part d'ERT (Equips de Resposta Tàctica), "una organització amb una estructura jerarquitzada que pretén instaurar la república catalana per qualsevol via, incloses les violentes".

