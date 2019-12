El fotoperiodista detingut durant els aldarulls a Urquinaona nega haver agredit cap policia

El fotoperiodista Albert García i la seva advocada Marisa Díaz Foto: ACN

El fotoperiodista del diari El País Albert Garcia, detingut el 18 d'octubre durant els aldarulls a Barcelona després de la sentència del Suprem sobre l'1-O, ha negat aquest divendres al jutjat haver agredit cap policia nacional aquell vespre. Garcia ha declarat com a investigat i ha explicat que només es va queixar quan uns agents el van apartar de males maneres mentre feia fotos d'una detenció a la zona de la plaça Urquinaona.A més, també ha negat que, com diu l'atestat policial, ell agredís hores abans un altre agent per permetre a un altre detingut que pogués fugir. En el moment dels fets Garcia duia posat el braçalet del premsa al braç. Els agents se’l van emportar emmanillat per l’esquena, amb la càmera de fotos penjada al coll. Aquella mateixa nit va quedar en llibertat sense passar a disposició judicial.La declaració s'ha fet al jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona, sense la presència del lletrat de l'administració de justícia i sense gravar-se amb vídeo, com és habitual. Tampoc hi havia la fiscalia. Cada cop que l'investigat acabava una resposta, el magistrat instructor la resumia en veu alta a una funcionària, que la transcrivia amb ordinador. Quan ha acabat tota la declaració, el fotoperiodista ha repassat la transcripció i ha al·legat que hi havia un parell de punts que no quedaven prou fidedignes al que havia dit ell. Ha demanat poder-los modificar, però el jutge s'hi ha negat, i per això l'advocada i l'investigat s'han negat a signar la declaració i presentaran un escrit de queixa formal per explicar la seva versió exacta dels fets.Aquest divendres també estava prevista la declaració d'un dels dos agents que signa l'atestat, però no ha comparegut i ha demanat declarar per exhort des dels jutjats de Valladolid, on viu. Aquest sistema consisteix en que la persona declara davant d'un jutge diferent al que porta el cas i aquest li fa les preguntes que considera pertinents. La defensa ja ha dit que si s'acorda aquest sistema, s'hi oposarà.

