Tres policies espanyols neguen al jutjat haver agredit dos ancians a l'IES Joan Fuster de Barcelona l'1-O

Tres policies nacionals han negat aquest divendres al jutjat haver agredit i lesionat tres persones a l'institut Joan Fuster de Barcelona durant el referèndum de l'1-O. En canvi, sí que han assegurat que els votants mostraven "agressivitat verbal" contra els agents. El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona investiga el cas per les lesions a tres votants, dos d'ells un matrimoni d'uns 70 anys que va patir lesions cervicals, la dona, i la fractura del maluc, l'home, en ser arrossegat per terra pels antiavalots.Segons han explicat fonts jurídiques, el magistrat instructor ha mostrat almenys a un dels agents un vídeo on suposadament se l'identifica mentre agredeix els dos ancians. Ell ha explicat que no podia ser el de les imatges perquè era en una altra zona d'aquest centre del barri de Navas del districte de Sant Andreu. En les imatges també es veu com els votants van alçar els paraigües i van demanar als agents que no els fessin mal.Els agents també han explicat que ells rebien ordres directes del cap del seu grup sobre el terreny i no sap de qui rebia ordres aquest comandament. A més, han admès que van fer servir els telèfons mòbils per comunicar-se, ja que les comunicacions per ràdio fallaven. Sobre la ruptura d'unes parets de vidre, els agents han dit que era l'únic lloc per on podien accedir al centre.Per dilluns que ve estan previstes més declaracions de policies nacionals que van actuar a l'escola Víctor Català, al barri de la Prosperitat del districte de Nou Barris.

