Un policia que va actuar l'1-O a Girona admet que va parlar per telèfon «per saber què estava passant»

El policia que va perdre la GoPro a l'Escola Verd de Girona durant les càrregues de l'1-O ha admès que va parlar per telèfon durant l'operatiu. L'agent, però, ha justificat que ho va fer per "saber què estava passant" ja que li era impossible escoltar el contingut de les comunicacions dels agents d'ordre públic de la Policia Nacional. Un dels advocats voluntaris present a l'interrogatori – que s'ha fet per videoconferència -, Albert Carreras, ha explicat que el policia ha deixat clar que en cap cas "va donar o rebre instruccions". L'agent també ha destacat que "falten imatges" on es veu una actitud més hostil dels concentrats, i ha revelat que la GoPro la va comprar un company amb els seus diners a un centre comercial de Girona.Aquest divendres ha declarat un dels testimonis que més esperaven els advocats voluntaris que porten el cas de les càrregues policials de l'1-O a Girona. Es tracta del policia que va perdre la càmera GoPro durant la intervenció a l'Escola Verd. Durant l'interrogatori, que s'ha fet per videoconferència des d'una comissaria de la Policia Nacional de Saragossa, l'agent ha reconegut que va parlar per telèfon durant les càrregues, tal i com ha quedat reflectit a les imatges que s'han visionat.En aquest aspecte, els advocats voluntaris s'han mostrat "satisfets", ja que "s'ha pogut contradir el relat dels policies que parlen d'hostilitat i violència per part dels manifestants". Un dels lletrats Albert Carreras ha explicat que "ha quedat acreditat" que tot el que han declarat els agents fins el moment "és completament contradictori" amb el que es pot veure a les imatges.En aquest punt, el policia, que ha comparegut en qualitat de testimoni, ha matisat que no s'havia vist tot el contingut de la targeta de memòria. De fet, ha assenyalat que faltaven instants del moment on es podia veure una major hostilitat cap els concentrats, un punt que les acusacions – que són les que han portat la càmera a la causa – neguen en rotund.L'agent també ha deixat clar que en cap moment va fer la trucada per donar cap instrucció ni tampoc per rebre-la, i ha explicat que es va comunicar amb el cap de coordinació, per intentar esbrinar què passava a la zona, ja que li era impossible escoltar les comunicacions dels companys d'ordre públic. "Curiosament va voler trucar a algú que no estava allà en comptes de preguntar als policies que tenia al davant", s'ha estranyat Carreras.A criteri de Carreras, una de les voluntats de les defenses és desacreditar les imatges, però també la "situació administrativa" de l'aparell. I és que, segons el relat de l'agent, hi havia autorització per part de la Subdelegació del govern espanyol de Girona de gravar imatges, però no hi havia els aparells per fer-ho.Això va obligar el policia a comprar una càmera GoPro a una gran superfície de la ciutat. Però no va ser ell mateix qui es va adreçar a l'establiment, sinó un company seu a qui li havia donat els diners. Posteriorment, la Direcció General de la Policia abonaria els diners als agents, però en aquest cas no es va fer perquè hi havia "problemes amb la documentació".Uns arguments que les acusacions no es creuen i que responen, expliquen, a la voluntat de generar "una nebulosa que costa de concretar". "En qualsevol cas el més determinant és que hi havia la instrucció i la autorització de gravar per part de la Subdelegació".Aquest divendres estava prevista també la declaració d'un altre policia nacional en aquest cas com a investigat per les càrregues, però al final s'ha acabat suspenent. El motiu és que l'agent es troba de baixa, fet que li impedeix respondre les preguntes davant del jutge.

