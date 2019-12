Troben dues nenes mortes en una casa de Vilobí d'Onyar

🔴 Imatges dels equips d'emergències al punt de l'AP-7, a Salt, on tot apunta que la mare de les dues nenes trobades mortes a Vilobí d'Onyar s'ha intentat suïcidar



Els Mossos investiguen si ella les ha matades i, per tant, es tracta d'un parricidi https://t.co/3gdr0JaWVM pic.twitter.com/06tnwFb00O — NacióDigital (@naciodigital) December 13, 2019

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dues nenes de menys de 10 anys aquest divendres a Vilobí d'Onyar, a la Selva, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies citant fonts pròximes a la investigació. El pare de les nenes ha trobat els cadàver a la casa, situada al nucli de Salitja.La mare s'hauria intentat suïcidar a l'AP-7, on l'ha atropellat un camió que anava en sentit nord a l'altura de Salt, tot i que continua amb vida. Ara, els Mossos estan investigant si ha estat la mare que ha matat les dues nenes.Els serveis d'emergències s'han traslladat al punt de l'autopista per atendre la dona. Un helicòpter medicalitzat l'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Es troba en estat molt crític.Mentrestant, agents dels Mossos d'Esquadra ja estan investigant a la casa de Salitja on s'han trobat les dues nenes mortes. També ha arribat la comitiva judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor