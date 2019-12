Sánchez emmarca el diàleg amb Torra dins la «seguretat jurídica»

Pedro Sánchez, president del govern espanyol en funcions i candidat del PSOE a la investidura, ha apuntat aquest divendres que en el discurs que farà com a aspirant al Congrés dels Diputats defensarà complir per primera vegada amb el percentatge de la inversió inclòs en l'Estatut -el 18% del PIB català- i actualitzar el model de finançament, caducat des del 2014 i sense renovar amb el PP a la Moncloa. Si hi ha diàleg amb Catalunya, ha apuntat, serà dins la "seguretat jurídica" - concepte inclòs dins la declaració de Pedralbes de l'any passat - i les "lleis democràtiques".En aquests termes s'ha expressat en una roda de premsa des de Brussel·les després del Consell Europeu, durant la qual també ha retret al president de la Generalitat, Quim Torra, que critiqui la trucada que li farà dilluns mentre, per una altra banda, defensa el diàleg entre institucions. Precisament aquest divendres Torra ha presentat públicament un informe en el qual es constata que la inversió no executada a Catalunya li ha costat 3,3% punts del PIB i 110.000 llocs de treball al llarg dels últims anys."Necessitem un nou model de finançament econòmic", ha ressaltat el president del govern espanyol en funcions, que ha situat qualsevol negociació amb Catalunya dins del marc de la "seguretat jurídica" aixoplugada per les "lleis democràtiques". Aquesta vegada, en tot cas, ha preferit no fer servir el terme "Constitució" i sí el de "seguretat jurídica". La declaració de Pedralbes és un bon "punt de partida" per al Govern a l'hora de recuperar el diàleg institucional, trencat des de fa mesos.L'oficina de Sánchez s'ha posat en contacte amb el gabinet de Torra aquest divendres per concretar l'hora de la trucada que mantindran la setmana vinent. Des de Palau s'ha ofert a la Moncloa que sigui el dimarts a les vuit del matí, "donada l'agenda del president" del Govern, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Sánchez té previst parlar primer amb el lehendakari, Íñigo Urkullu, el mateix dimarts. Des de l'entorn de Torra apuntaven ahir que Sánchez no soluciona "res" amb una trucada enmig d'una ronda de disset presidents autonòmics.Per la seva banda, la portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Celaá, ha assegurat després de la roda de premsa del consell de ministres que l'autodeterminació no té "encaix legal" en el "sistema democràtic". Ha estat la resposta oficial de la Moncloa a la demanda de Torra, dirigida a Sánchez, per tal que es posi sobre la taula una "proposta democràtica" que inclogui el reconeixement de l'autodeterminació.Celaá ho ha justifcat aquesta manera: "La decisió del legislador [el Congrés] va ser aquesta, i va ser encertada. L'anomenat dret a decidir és un succedani de l'autodeterminació, i divideix i fractura societats. Per tant, no està dins la legalitat", ha ressaltat la ministra de Sánchez en plena negociació entre el PSOE i ERC per la investidura, encara encallada i que probablement no es resoldrà fins al gener.

