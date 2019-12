Les víctimes del terrorisme demanaran que els CDR segueixin en presó sense fiança

L'acusació popular en el cas dels CDR empresonats per terrorisme per ordre de l'Audiència Nacional seguirà demanant que segueixin a presó sense fiança, tot i que la Fiscalia hagi demanat per a tres d'ells 9.000 euros de fiança per sortir en llibertat provisional.L'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), que lidera les diverses acusacions populars personades en la causa, no vol que cap dels set empresonats surtin dels centres penitenciaris almenys fins que s'acabi la investigació i s'aixequi totalment el secret de sumari. Així ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'advocat de l'associació, José María Fuster Fabra.Ara l'Audiència Nacional ha de decidir si fixa una fiança, com demana la fiscalia, o els manté a presó incondicional, com vol l'acusació popular.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor