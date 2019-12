El PSC afronta el congrés amb vocació de «tornar a ser el primer partit» a Catalunya

"Ens veiem capaços de tornar a ser el primer partit a Catalunya". Amb aquest desideràtum verbalitzat pel secretari d'Organització, Salvador Illa, el PSC dona el tret de sortida al seu catorzè congrés , un conclave sobre el qual sobrevolarà les negociacions amb ERC per la investidura de Pedro Sánchez. A partir d'aquest divendres a la tarda, els socialistes catalans posen en marxa la maquinària per triar una executiva que serà de continuïtat i un full de ruta amb vocació de recuperar el terreny electoral perdut.Per molt que hagi estat ERC la formació que ha encapçalat el darrer cicle electoral, Illa considera que és el PSC qui compta amb el plantejament polític que servirà per "sortir del cul-de-sac" de la crisi territorial. "A Catalunya hi ha un clam per passar pàgina quan abans millor", ha dit tot lamentant que el Govern de Quim Torra "no està fent la seva feina". Per apropar-se a aquesta fita, els socialistes catalans es comprometen a treballar amb tres eixos d'actuació: justícia social, ecologisme i feminisme. "Tenim vocació de govern", insisteixen.Illa, que seguirà sent secretari d'Organització i sumarà la carpeta d'acció electoral a partir d'aquest diumenge, és també un dels membres de l'equip negociador socialista amb ERC per intentar desencallar la investidura de Sánchez. Amb tot, ha declinat entrar en el detall de com avança la negociació fent una crida a la "prudència, la cautela i el respecte" pels seus interlocutors. Finalment, Sánchez no farà acte de presència al congrés, però diumenge, a la clausura, hi serà el ministre en funcions José Luis Ábalos, un altre dels membres de l'equip negociador. També s'espera l'assistència de representants d'altres partits catalans. Entre ells, ERC. Illa s'ha limitat a dir que la voluntat del PSC és treballar perquè hi hagi un govern de "progrés i diàleg" a Espanya.Aquest divendres serà votat l'informe de gestió de l'executiva liderada per Miquel Iceta durant els darrers tres anys. Serà aquest dissabte quan s'aprovi també la ponència política. I diumenge, finalment, es ratificarà la nova executiva, que a més de tornar a estar liderada per Iceta serà de continuïtat. Al pinyol hi seguiran sent el propi Illa, Eva Granados, Núria Marín, Jaume Collboni i Antoni Balmón.Entre els debats candents previstos, està el del model d'immersió a l'escola. La ponència política defensa el concepte d'escola plurilingüe i no fa menció explícita de la immersió ni recull que el català hagi de ser la llengua vehicular. La quantitat d'esmenes que hi ha hagut a l'entorn d'aquesta qüestió ha motivat que la direcció estigui treballant en un text consensuat per neutralitzar la polèmica.

