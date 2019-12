Neix «Catalunya News», un mirador digital de notícies de 40 mitjans comarcals

L'Auditori Movistar durant la intervenció d'Òscar Camps en el Dia de la Premsa Comarcal 2019 Foto: ACN

L'Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) estrena el web catalunyanews.cat , un "repositor" amb les notícies generades per 40 mitjans digitals associats, gairebé en temps real. Ara mateix serveix un centenar de noticies diàries publicades en aquests mitjans, amb actualització constant dels ítems i una crida a les quatre notícies més recents, però el volum d'informació s'anirà engreixant.L'ACPC celebrarà 40 anys el 2020, i el seu president, Francesc Fàbregas, avança a que les xifres d'audiència amb què tancaran el 2019 el conjunt de les 137 publicacions associades "superaran amb escreix" les de l'any passat, d'1,1 milió de lectors mensuals (en paper) i els més de 5 milions d'usuaris únics mensuals (capçaleres digitals).Pel president de l'ACPC, l'objectiu del web és ser "el primer digital del país amb premsa exclusivament comarcal". La seva importància, ha remarcat, és que "en el moment en què una publicació associada entra una notícia al seu web va a parar automàticament a catalunyanews. Tenim totes les notícies que passen al país a nivell comarcal i en temps real en aquest digital".L'associació ha treballat en el nou portal els últims sis mesos, segons explica el seu responsable, Xavier Jiménez. El també gestor de l'entorn digital de l'ACPC, diferencia aquesta nova eina del ja existent iQuiosq (un portal "que permet visitar tots els portals existents"). "Això dona les notícies en temps pràcticament real de tots els mitjans que composen l'associació", remarca.Jiménez detalla que el web va publicant informacions dels 40 mitjans digitals associats d'una manera "ponderada" i gràcies a la tecnologia RSS. És a dir, donant espai a mitjans d'informació no diària o senzillament amb un ritme de publicació més baix que publicacions digitals diàries o versions digitals de mitjans comarcals o supracomarcals en paper."La idea és que acabi agafant tant de ritme que sigui realment un repositor que et permeti veure moltíssima informació", confirma. Amb tot, ara mateix ja serveix unes 100 notícies al dia, i a través d'un "slide" permet veure les 3 o 4 últimes notícies que s'estan produint. "També volem que sigui un vas comunicat entre sites (dels mitjans), de manera que acabarà tenint un giny per veure què estan publicant els mitjans i aquests, el que s'està publicant a catalunyanews.cat.A les portes del seu 40è aniversari, l'ACPC ha celebrat aquest divendres una nova Jornada de la Premsa Comarcal, trobada anual dels mitjans associats. Enguany, més enllà de la presentació del nou portal, la jornada ha comptat amb les conferències de l'activista i empresari Òscar Camps i la periodista i advocada Bea Talegón. També hi ha assistit Ignasi Genovès, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat i president de l'ACN, així com Antoni Molons, secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, que ha clos la jornada.Abans, Francesc Fàbregas, ha avançat que les dades d'audiència dels respectius mitjans associats corresponents al 2019 es donaran a conèixer a finals d'aquest any, d'aquí a pocs dies. Unes xifres que Fàbregas ha vaticinat que seran "superiors" a les ja bones dades corresponents al 2018 i que es van fer públiques al març.Segons el que es va anunciar aleshores, el conjunt de les 137 publicacions associades van obtenir 1,1 milió de lectors mensuals (en paper) i més de 5 milions d'usuaris únics mensuals (capçaleres digitals). És en aquest sentit que Fàbregas ja deia aleshores i ha mantingut avui que la premsa comarcal "és el primer diari" de Catalunya en lectors, i també és líder respecte a la generalista quant a índex de lectura mitjana (30 minuts diaris).Quant a les capçaleres digitals, Fàbregas ha reconegut que la premsa comarcal "s'hi ha posat una mica tard, tot just fa tres anys" des de l'associació, però malgrat tot estan "entre els capdavanters".

