El TSJC envia al Suprem la causa contra Nuet i manté la de la resta de membres de la mesa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha enviat al Tribunal Suprem una exposició raonada instant-lo a assumir la causa contra Joan Josep Nuet per desobediència i manté la de la resta de membres de la Mesa del Parlament i Mireia Boya.El TSJC remarca que Nuet és diputat al Congrés i per tant aforat. "És evident que aquesta sala de justícia autonòmica no té competència per jutjar-lo", tot i que no fos diputat al Congrés en el moment dels fets jutjats i malgrat ell volgués renunciar a l'aforament, apunta el tribunal.També insta el lletrat de l'administració de justícia a assenyalar una nova data per al judici contra la resta, és a dir, Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó i Mireia Boya.

