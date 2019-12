Unió de Pagesos convoca tres tractorades a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses el 21-D

El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha convocat tres tractorades pel 21 de desembre que arribaran fins a les presons de Lledoners (Bages), Mas d'Enric (Tarragonès) i Puig de les Basses (Alt Empordà), on hi ha empresonats els líders independentistes. Amb aquesta mobilització, el coordinador nacional d'UP, Joan Caball, ha detallat que volen "demostrar la defensa dels drets i llibertats a casa nostra".Caball ha remarcat que aniran fins a les presons perquè "és el lloc més simbòlic per dir que és injust" que s'hagin tancat als líders polítics i socials vinculats amb l'independentisme. El coordinador també ha assegurat que la tractorada també vol posar de manifest que "això no para" i "encara hi ha detinguts" arran de les últimes protestes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor