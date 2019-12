Una Cimera pel Clima que torna a posposar la solució a l'emergència global

La Cimera Mundial pel Clima se celebra a Madrid entre el 2 i el 13 de desembre Foto: Europa Press

La Cimera pel Clima toca a la seva fi aquest divendres i ho fa lluny de les expectatives de canvi que havia projectat al seu inici fa dues setmanes. "El món ens està mirant. És temps d'actuar", amb aquestes paraules la presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, arrencava una trobada que prometia ser un punt d'inflexió en la lluita pel clima i que finalment ha "fallat" la joventut, tal com ha expressat el moviment Fidays for Future.La Unió Europea no es pot comprometre a eliminar les seves emissions de CO2 de cara el 2050 i l'esperança de la societat dipositada en els dirigents polítics s'ha fos com ho fan les glaceres de l'Àrtic. Posar fre al diòxid de carboni era un dels principals horitzons que s'havia marcat aquesta cimera, i que un cop més, ha quedat posposat de cara a un futur de cada cop més preocupant, tal com alerta la comunitat científica Els problemes de Polònia per assolir aquesta fita ha fet que els Vint-i-vuit hagin pactat un text en el qual s'adhereixen "a l'objectiu d'assolir la neutralitat climàtica de cara el 2050" però que ara mateix no s'hi poden comprometre i ho tornaran a parlar "el juny del 2020". Anunci que des del Consell de la UE s'ha presentat com un "èxit", mentre que des dels carrers ha estat entomat com una decepció més respecte a les ambicions amb què s'encarava aquesta cimera global.De fet, el principal objectiu amb el que s'alçava la COP25 ja era acabar de resoldre una altra qüestió posposada: els Acords de París pel 2020, signats fa tres anys. Concretament, el que s'havia d'acabar d'acordar era la regulació dels mercats de carbó per poder implementar de manera efectiva el document i començar a reduir les emissions de CO2.Més enllà del marc europeu, també hi ha altres països com l'Índia, que ja han anunciat que fins al 2023 no presentaran un pla per combatre l'escalfament global. Un cop més els interessos contraposats dels diferents governs el compliment d'una major "ambició" climàtica i tornen a llençar al carrer als activistes. Fridays for Future ha convocat una vaga "global" per protestar davant una cimera que els "ha fallat", i Greenpeace ja ha qualificat com a "inacceptable" la manca d'ambició climàtica.En aquest sentit, el moviment juvenil de Fridays for Future ha criticat durament com s'ha desenvolupat la cimera, i ha carregat durament contra les elits polítiques: "només han ajornat debats importants i la tendència sembla ser allunyar-se més i més dels compromisos adoptats en l'Acord de París". A més que han mostrat un cop més, la seva solidaritat de cara als indígenes i la gent del "sud global" que ja "pateixen aquesta crisi climàtica".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor