Declarat culpable l'autor del crim de Torre-serona

El jurat popular ha declarat per unanimitat culpable d'homicidi l'empresari carni Josep Puiggròs, que va matar el cunyat, Eduard Ardiaca, a l'obrador que tenia a Torre-serona (Segrià) i va després traslladar el cadàver al maleter del seu cotxe fins a Barcelona. El jurat, format per 6 homes i 3 dones, ha considerat provat que va ser l'acusat qui va disparar cinc trets frontals a la víctima i ha demanat que no se l'indulti.Ara, serà l'Audiència de Lleida qui decidirà la pena que se li imposa. La fiscalia i l'acusació particular han mantingut la petició de 12 anys de presó per homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat i la defensa ha concretat que se li apliqui la llei amb un màxim de 12 anys de presó.Durant el judici, que s'ha allargat de dilluns a dimecres, l'acusat va reconèixer que va disparar a la víctima però que va ser "en un moment d'ofuscació", que "no sabia què feia" i va demanar perdó. Segons els Mossos, però, ho va fer perquè li devia 170.000 euros i no li volia ni podia tornar.Els fets van passar el 19 de juny de 2017. La dona de la víctima en va denunciar la desaparició l'endemà i el cos va ser localitzat al cap de 3 dies, el 23 de juny després de l'alerta de diversos comerciants per la forta olor que sortia del cotxe on estava el cadàver, aparcat al carrer Béjar de Barcelona.Josep Puiggròs va confessar els fets el mes de febrer passat en una compareixença a petició pròpia al jutjat que l'ha investigat. Fins llavors i des del seu ingrés a presó el 24 de juny de 2017, havia negat ser l'autor material dels fets tot i els indicis que l'incriminaven.

