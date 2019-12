Barcelona tanca tots els parcs per l'alerta de fort vent

Alerta per fortes ventades aquest divendres arreu del territori. Per això, els parcs de Barcelona estaran tancats aquest divendres a causa de les ventades per motius de seguretat. La part amb accés regulat del Park Güell també romandrà tancada. El consistori ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per ventades en fase d'alerta.El pla Ventcat està en fase d'alerta. L'Ajuntament de la capital catalana reclama extremar les precaucions en aquells espais verds que no disposen de portes d'accés. Els bombers de Barcelona han atès una quinzena de serveis des de primera hora del matí.El telèfon 112 ha rebut durant la nit i aquest matí 99 trucades per 86 incidències relacionades amb el vent durant la nit i a primera hora del matí, cap d'elles de gravetat. Molts avisos s'han fet des de la ciutat de Barcelona, en concret 35 (un 35%).

