Neix la primera Taula de Treball Permanent per impulsar Pirineus-Barcelona 2030

Ricard Font i Gerard Figueras, aquest dimecres a Sort. Foto: ACN

Imatge de la reunió celebrada a Tremp. Foto: Pallars Actiu

El Pallars Sobirà ha estat la primera comarca on s'ha creat una Taula de Treball Permanent de la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030. S’ha realitzat aquest dimecres a Sort en una reunió presidida pel Secretari General de l'Esport i director del projecte de la candidatura, Gerard Figueras, acompanyat del president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà , Carlos Isus, i el coordinador de l'Oficina Tècnica de la candidatura, Ricard Font.L’objectiu és treballar de la mà del territori en el camí de creació de la candidatura olímpica, sota el compromís d'establir un diàleg permanent i territorialitzar la ja existent Taula de Treball Permanent a nivell nacional. Així, la voluntat és establir una interlocució permanent i directa amb el territori. En aquest sentit, s’ha anunciat que la voluntat és que durant el 2020 es formalitzi la candidatura al Comitè Olímpic Internacional i que, previ a aquest pas, se celebrarà una consulta a la ciutadania.Figueras ha explicat que la interlocució ha de ser en tot moment tant amb el sector públic com privat amb la voluntat d'aconseguir un consens majoritari. El director del Programa per a la Candidatura Pirineus-Barcelona ha dit que de moment "no hi ha res decidit" d'on es faran les competicions i ha afegit que l'únic que hi ha "clar i verificat" és que amb les estacions d'esquí que hi ha al Pirineu i les instal·lacions de gel de l'àrea metropolitana "és possible acollir els Jocs”.El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isus, ha valorat "positivament" la predisposició del Programa per a la Candidatura Pirineus-Barcelona de tenir informat al territori i que des de la comarca es puguin fer aportacions a aquest projecte olímpic. Isus ha dit que a poc a poc ja s'anirà definint de quina manera el Pallars pot participar en els Jocs, bé en forma de competicions o d'altres aspectes com centres d'alt rendiment.La del Pallars Sobirà ha estat la primera de les taules que es constituiran a nivell comarcal i que a partir de gener del 2020 es reproduirà a totes les comarques pirinenques. Amb tot, el projecte olímpic serà una oportunitat pel territori per tal d'accelerar infraestructures previstes i situar projectes que, sense Jocs Olímpics, seria complicat posar sobre la taula, en línia amb les directrius de sostenibilitat marcades pel CIO.Prèviament a la constitució de la Taula de Treball Permanent, Figueras s'ha reunit a Tremp amb representants de la Societat de Foment del Pallars, Pallars Actiu , una trobada d’on n’ha sortit la petició de crear un Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) en altitud a l'estació d'esquí de Port Ainé. Per Pallars Actiu, aquest és el llegat que han de deixar els Jocs a la comarca.Aquesta proposta esdevé del treball realitzat en la taula de salut i esport de Pallars Actiu on una de les problemàtiques principals detectades és el dèficit de professionals sanitaris, sobretot d'especialistes. Amb la creació del CAR en altitud es pretén que l'Hospital del Pallars esdevingui un centre de referència en medicina esportiva i això ajudi assentar les bases per fixar professionals a l'Hospital comarcal.

