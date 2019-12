Relliscada d'Iceta en donar per fet que Sánchez ja ha trucat Torra

En llegir ahir les declaracions del govern i de l’entorn del president Torra menystenint la trucada de Pedro Sánchez, vaig entendre que la trucada ja s’havia produït. Si de veritat es vol dialogar, l’actitud ha de ser ben diferent. https://t.co/pztSfz6n0l — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) December 13, 2019

Lamentable. El to i l’engany. El president Sánchez no va trucar-me ahir, com tampoc va despenjar el telèfon en un moment de máxima gravetat al país quan jo el trucava. És difícil pensar en fer creïble una negociació que es basa en mentides. https://t.co/oRRBaP8Qhr — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) December 13, 2019

El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, no ha trucat encara el president de la Generalitat, Quim Torra. Tot i això, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest divendres a Catalunya Ràdio que van parlar per telèfon aquest dijous. L'afirmació, segons ell mateix ha aclarit posteriorment, ha estat fruit d'una confusió, però l'equivocació ha derivat en un desmentiment de la Moncloa i del propi Torra."Torra no trobaria aigua al mar, Sánchez li va trucar ahir i no ha servit de res. Sóc més optimista amb la negociació en curs amb ERC que amb les trucades", ha afirmat Iceta a Catalunya Ràdio. Després ha explicat que, a partir de les reaccions que havia tingut l'entorn de Torra amb la trucada que Sánchez té prevista fer-li en el marc d'una ronda amb tots els presidents autonòmics, s'havia equivocat tot creient que la interlocució ja s'havia produït. "Vaig entendre que la trucada ja s'havia produït", s'ha excusat.Torra, però, ha lamentat "el to i l'engany" del líder del PSC tot negant que hagués rebut la trucada de Sánchez i recordant que "no va despenjar el telèfon en un moment de màxima gravetat al país" quan el va trucar durant els aldarulls derivats de la sentència del Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor