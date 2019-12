Els Mossos actuaran si s'intenta bloquejar l'accés al camp el dia del Clàssic

Els Mossos d'Esquadra han presentat aquest matí els detalls del dispositiu policial del partit entre el Barça i el Madrid del 18 de desembre. Es tracta d'un partit "d'alt risc", com tots els Clàssics, que juntament amb l'alerta terrorista de 4 sobre 5 implica un nivell de seguretat més alt. Alhora, s'hi suma la concentració prevista pel Tsunami Democràtic. Miquel Buch, conseller de l'Interior, ha insistit que no calia ajornar el partit de l'octubre i que, tot i així, els Mossos garantiran la seguretat del Clàssic. "Els Mossos garantiran el partit, l'accés dels aficionats a l'estadi, vetllaran per la seguretat a l'exterior i a l'interior del camp", ha explicat Buch.Pel que fa el dispositiu, que inclourà uns 3.000 agents entre seguretat pública i privada, el conseller ha deixat clar que serà d'ordre públic i permetrà garantir la seguretat dins i fora del camp. Els Mossos, ha detallat, han estat en contacte amb el Barça i el Madrid (la policia catalana ha ressaltat la bona voluntat dels dos equips per col·laborar en matèria de seguretat) aquestes setmanes prèvies per abordar aquest dispositiu de seguretat, que liderarà i coordinarà la policia catalana. En aquest sentit, Eduard Sallent, cap dels Mossos, ha reiterat que el Clàssic es jugarà "amb normalitat".Els objectius seran els desplaçament dels equips, l'arribada dels àrbitres, i l'accés i la sortida dels aficionats del camp. El dispositiu s'ha dissenyant tenint en compte que és un dispositiu d'alt risc i això implica una sèrie de mesures; també s'ha tingut en compte l'amenaça terrorista de 4 sobre 5; i l'acció del Tsunami prevista per dimecres.El dispositiu tindrà elements interns i externs, i que combina seguretat pública i privada. La seguretat privada del Barça també intervindrà i es coordinarà amb els Mossos a l'interior de l'estadi. A l'exterior, intervindran les unitats d'ordre públic i unitats del cos per fer escorcolls i inspeccions dels subsòl. Es posarà especial èmfasi també als grups "radicals" d'aficionats i "a les concentracions que impedeixin l'accés al camp": "En aquests casos actuarem". A l'interior, els Mossos es coordinaran amb la seguretat privada del Barça.El dispositiu tindrà dues fases. Una primera que s'activarà després de l'hora punta d'entrada a la ciutat de Barcelona i estarà a l'exterior del Camp Nou. Hi haurà filtres per garantir que es pugui accedir a l'estadi. El cordó de seguertat exterior s'activarà al matí i tindrà l'objectiu de garantir la mobilitat. "Tindrà porositat i serà blindat, es podrà travessar d'acord als usos que hagi de fer la gent", ha dit Sallent.Una segona fase, en què l'èmfasi es posarà a la seguretat perimetral de l'estadi. Pel que fa a l'accés al camp, hi haurà més controls dels habituals, amb escorcolls i comprovacions d'allò que puguin portar els aficionats per tal de garantir la normativa esportiva. "Recomanem que la gent s'apropi al camp amb metro o a peu, serà un dia complicat per aparcar amb vehicles particulars", ha dit Sallent, que també ha demanat anar al camp amb temps. Els Mossos també treballen per tenir una resposta "ràpida i adequada" per si hi ha accions dins de l'estadi, durant el partit.En aquest sentit, Sallent ha explicat que es contemplen totes les hipòtesis, també la d'una invasió de camp. Aquest seria, en tot cas, "un dels escenaris més complexos" i des dels Mossos entenen que és "possible però no probable". Si acaba produint-se, primer intervindria la seguretat privada del Barça per recuperar la "situació normal". "Els Mossos només intervindrien si la situació es tornés "especialment greu". Això sí, Sallent ha deixat clar que si algú salta al camp serà derivat als Mossos i s'exposaran a "multes importants" i, en cas dels socis, a sancions que també poden implicar que no puguin entrar a l'estadi.No està contemplat, ha detallat Sallent, que en el dispositiu hi participin agents de la policia nacional espanyola o de la Guàrdia Civil. I tampoc es contempla que els aficionats ultres del Reial Madrid es desplacin a Barcelona amb motiu del partit.Josep Maria Bartomeu, president del Barça, va deixar clar ahir en el tradicional discurs de Nadal que el partit es podrà jugar i va animar els aficionats a assistir al Camp Nou amb les seves famílies. "El clàssic és una festa del futbol i també del civisme", va reivindicar el president, que va admetre també que el moment que viu el país és "excepcional". Bartomeu va reiterar que el Barça i els Mossos va setmanes que preparen el dispositiu per al Clàssic, i es va mostrar tranquil pel que pugui passar a l'exterior de l'estadi. Pel que fa a l'interior, no queda clar que pot passar, més enllà de pancartes amb el Sit and talk.El Tsunami, d'altra banda, insisteix que en cap moment ha demanat que se suspengui el partit. El moviment continua mantenint que la prioritat és que hi hagi presència del seu lema, Sit and talk, però no especifica en quin sentit. Confien, això sí, que el club hi doni suport i els jugadors del Barça i el Madrid també hi col·laborin, perquè consideren que el missatge és "transversal i majoritari" a la societat catalana.

