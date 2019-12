El PDECat aposta per «transitar» cap a JxCat sota el lideratge de Puigdemont

Artur Mas ha rebut els impulsors de l'assemblea extraordinària i també coneix al detall la proposta d'encaix elaborada per la direcció

Després de mesos de preparació, ja hi ha una proposta en ferm de la direcció del PDECat per buscar l'encaix amb Junts per Catalunya (JxCat) i la Crida Nacional per la República. La direcció executiva ha comparegut aquest divendres, amb David Bonvehí al capdavant, per anunciar la voluntat de "transitar" cap a JxCat sota el lideratge de Carles Puigdemont, però no ha detallat quina serà la fórmula triada. "Esperem donar més informació en les properes setmanes", ha apuntat Bonvehí."JxCat no és possible sense el PDECat", ha volgut advertir Bonvehí, que ha definit el partit com a "peça clau" per al nou projecte. "Continuem apostant perquè l'acció sigui feta a través del partit", ha destacat el president de la formació. La idea és que hi hagi una "sola estructura" de tot l'espai. "Treballarem per això el més aviat possible", ha recalcat Bonvehí, que presentarà demà davant del consell nacional. Els militants, en tot cas, seran cridats a pronunciar-s'hi a través del vot.Preguntat sobre la dissolució del partit, el president del PDECat ha indicat que no està damunt la taula de forma immediata. "Si volem fer una sola estructura, el partit, pròpiament, no es pot dissoldre. Si ens dissolem ara, no podríem participar en el futur més immediat. Almenys durant molt de temps hem de continuar sent un partit", ha ressaltat el dirigent independentista. "Tenim massa actius i massa coses bones en la nostra formació com per parlar de forma imminent sobre la dissolució", ha apuntat.[noticia192665][/noticia]"No quedarà res per fer que depengui del PDECat", ha destacat Bonvehí, que ha donat per fet que hi haurà una reunió de l'assemblea nacional -el congrés del partit, el màxim organisme- per decidir com quedarà tot l'espai. Les fórmules d'integració, en tot cas, estan pendents de l'aprovació de la proposta per part del consell nacional. "A partir d'allà, hem de ser prudents amb els associats i també amb els altres actors polítics, que poden estar-hi d'acord o no", ha ressaltat el dirigent independentista.Preguntat sobre si hi haurà una escissió en cas que els independents de JxCat i l'espai de la Crida no vulguin culminar la refundació, Bonvehí ha destacat que no és el "mandat" que han rebut de la militància. "Hem de fer un projecte on tothom s'hi senti a gust", ha recalcat el dirigent independentista. "Aquesta no és una feina senzilla, però crec que si la driecció del PDECat treballa, això és possible", ha insistit.Ha estat una setmana agitada a la sala de màquines del PDECat. El consell nacional d'aquest dissabte és clau per al futur del partit perquè s'hi ha de validar la proposta d'encaix -pendent, com a mínim, des de l'estiu- amb l'espai de JxCat i la Crida. La iniciativa, sorgida del procés de participació a la militància, ja ha estat esbossada a veus rellevants de JxCat, als presos de Lledoners que militen en aquest espai polític i a la Crida, segons diverses fonts consultades per. És el preludi de la negociació que s'obrirà dissabte, sempre i quan rebi l'aval del consell nacional.Bonvehí ha anat almenys dues vegades a Lledoners en les últimes dues setmanes per reunir-se amb Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Jordi Sànchez. Aquest últim és el president de la Crida, associació impulsada per Carles Puigdemont, que també està al corrent dels moviments. La proposta que es presenta avui i es debat demà dissabte al consell nacional, si rep l'aval dels quadres, serà traslladada definitivament a l'expresident de la Generalitat per tal de buscar l'encaix de totes les ànimes."Existeix la necessitat de mantenir un partit com a estructura bàsica per fer política, i també la de tendir cap a JxCat. Cal que hi hagi una sola formació liderada per Puigdemont", radiografia un integrant de la direcció, que no amaga les "tensions latents" que existeixen des de l'assemblea del 2018 -marcada pel descavalcament de Marta Pascal com a coordinadora general per dissoldre el PDECat fins la Crida- i, també, des del congrés fundacional del 2016. Per això es preveu un consell nacional "mogut", especialment després que un grup de quadres - com va avançar NacióDigital - estiguin impulsant una assemblea extraordinària per alinear-se amb JxCat.Fonts dels impulsors assenyalen que tenen fins a 150 suports, especialment a l'àrea metropolitana -caps de cartell a Badalona, L'Hospitalet de Llobregat o Granollers, per exemple-, per bé que a la cúpula es rebaixen aquestes xifres. Alguns dels promotors de la iniciativa, que neix d'una trobada al Prat de Llobregat fa un mes, s'han reunit aquesta setmana amb Bonvehí i la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, per tal de presentar-los el manifest. En essència, defensen que el partit ja no té "recorregut en solitari" i sostenen que l'estructura existent ha de passar a ser JxCat.També són crítics amb els "circuits democràtics" d'aquestes sigles. En essència, JxCat va néixer com a grup parlamentari després de les eleccions del 21-D, però des de l'últim cicle ja té presència al Congrés, als municipis i a les diputacions. Des del PDECat recorden, a banda, que la marca de Junts per Catalunya és seva -la van registrar ells- per concórrer als comicis del 2017. Ara, aquest espai disposa d'un espai de coordinació liderat per Puigdemont però que no ha estat triat pels militants.Artur Mas i el seu predecessor a la Generalitat es van reunir al juny per acordar que JxCat es constituís en un únic partit . Van quedar que Puigdemont faria arribar una proposta a la direcció del PDECat, però encara no ha arribat. Mas, aquests dies, també ha mantingut contactes amb Bonvehí i la direcció del partit per conèixer quina és la proposta d'encaix. "És un punt de partida per negociar", ressalten a la cúpula. L'expresident del partit segueix mantenint autoritat en quadres postconvergents, però hi ha independents de JxCat que el consideren un dirigent del "passat".Els impulsors de la recollida de signatures també el van anar a veure per presentar-li la iniciativa, que també ha traspassat els murs de Lledoners. Rull i Turull, que representen els dos sectors més rellevants en clau interna -adhesió a Puigdemont a banda- de l'antiga Convergència, segueixen al detall els esdeveniments. Els seus representants fora de la presó són Miquel Buch -Turull- i Damià Calvet -Rull-, que ja van jugar un paper clau en l'assemblea del 2018 tot i quedar-se fora de la direcció pel règim d'incompatibilitats fixat de matinada en el congrés fundacional de dos anys abans.

