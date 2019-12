La inversió de l'Estat no executada ha costat un 3,3% del PIB català i 111.500 llocs de treball

La inversió pressupostada per l'Estat a Catalunya i finalment no executada ha tingut conseqüències molt rellevants per a l'economia. Segons l'estudi monogràfic "Impacte econòmic del dèficit d'inversió en infraestructures de l'Estat a Catalunya" de la Cambra de Comerç de Barcelona, una quarta de les partides compromeses en infraestructures des del 2001 no s'han gastat -uns 8.000 milions d'euros-, cosa que hauria impedit un creixement econòmic del país equivalent al 3,3% del PIB i la creació o manteniment de 115.000 llocs de treball.Segons aquest estudi, presentat aquest divendres a la Llotja de Mar amb la presència de Quim Torra, Catalunya és, amb diferència, el territori de l'Estat més perjudicat per la distribució territorial de la inversió en infraestructures, una situació que s'ha agreujat durant el període de recuperació econòmica. De fet, Catalunya hauria rebut el 12% de la inversió regionalitzada entre 2013 i 2018, mentre que el pes era del 16,5% entre 2001 i 2012.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor