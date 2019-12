Testimoni clau o possible assassí: l'impacte de la mort de Bartomeu Soler en el crim de Susqueda

Dos anys i mig després, el doble crim de Susqueda continua ple d'interrogants. Aquesta setmana, el cas ha tornat a ser notícia per la mort d'un testimoni considerat per algunes veus com a "clau" en un cas que sembla condemnat a no resoldre's. El cos sense vida de Bartomeu Soler, l'home que vivia en una barraca als marges del pantà de Susqueda, va ser trobat dimarts per la periodista Tura Soler, d'El Punt-Avui, que segueix des de fa temps el cas.Tot apunta que va morir fruit d'una caiguda accidental, però sembla clar també que tenia previst suïcidar-se. L'autòpsia haurà d'esclarir-ho, però el cos es va trobar prop d'un arbre que tenia una soga lligada i una escala de fabricació casolana al costat. També va deixar una nota del 16 de novembre.Qui era Bartomeu Soler i per què era tan important? Soler feia uns cinc anys que vivia en una cabana de fusta vora el pantà, i precisament per això va ser un dels primers investigats en relació a l'assassinat del Marc i la Paula, els dos joves que van desaparèixer el 24 d'agost del 2017. Els Mossos van descartar aquesta hipòtesi, validant el relat del sospitós, que va explicar que quan es van produir els fets ell estava pescant lluny d'allà, des d'on no es podien sentir els trets. Soler també va ser clau per identificar el principal investigat del cas, Jordi Magentí, que va passar més de 300 dies en presó fins que va ser deixat en llibertat amb mesures cautelars.El testimoni -o sospitós, depèn de qui explica la història- assegurava que només va veure en Marc i la Paula quan van aparèixer morts un mes després de la seva desaparició. Com relatava en una entrevista, Soler se sentia "atrapat" al pantà: deia que no en podia marxar fins que es resolgués el crim perquè, si no, algú podria pensar que ell hi estava involucrat.Tant l'acusació -les famílies de les víctimes- com la defensa de Magentí coincideixen en la importància que tenia Bartomeu Soler per al cas, però rebutgen qualificar-lo de "testimoni clau". Fonts de les defenses admeten aque la seva mort és un "sotrac" per la investigació perquè consideren que era un dels sospitosos.Soler vivia allà, tenia els mitjans i el temps per fer-ho, i podia amagar uns cadàvers que finalment van acabar apareixent molt a prop de la barraca, que no va ser mai investigada per la policia. El fet que assenyalés Magentí també afegeix "un plus de sospita", apunten les mateixes fonts. En qualsevol cas, des de les defenses consideren que la mort de Soler podria abonar la seva tesi, segons la qual el suïcidi es podria interpretar com a sentiment de culpa.Les acusacions es mouen en una línia diferent. Fonts d'aquesta part consultades per aquest diari apunten que Soler era un testimoni "important", però que la seva mort no té un impacte significatiu en el cas ni impedirà seguir endavant amb la investigació. Recorden, en aquest sentit, que els Mossos ja van descartar que tingués res a veure amb la mort dels dos joves i insisteixen que el cas està en fase d'instrucció, en plena investigació, i assenyalen que quan acabi es veurà si hi ha proves per acusar o no.El focus continua sobre Magentí. Les acusacions resten importància al fet que, ara com ara, no hi hagi cap rastre de l'arma del crim i neguen que això pugui impedir acusar-lo del doble crim de Susqueda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor